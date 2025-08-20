Weather Update : राजस्थान में यहां जमकर हुई बारिश, तालाब छलका, बिजली गिरने से महिला की मौत, अलर्ट जारी

Rajasthan Weather Update : कोटा। हाड़ौती अंचल में दिनभर उमस गर्मी के बाद बुधवार शाम कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के बाद उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।
कोटा शहर में बुधवार शाम करीब पौन घंटे तक तेज बरसात हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला और कई स्थानों पर पानी भरने से लोगों को निकलने में परेशानी हुई। इससे पहले दोपहर 3 बजे बादल घिर आए। बारिश का सिलसिला शाम 4.30 बजे से अचानक शुरू हुआ। तेज हवा चली और बूंदाबांदी हुई। उसके बाद तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। शाम 5.44 बजे तक बारिश का दौर चलता रहा। तेज बारिश से लोगों ने गर्मी और उमस से राहत की सांस ली।
मौसम विभाग के अनुसार कोटा शहर में 19.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 8 किमी प्रति घंटे की रही। आद्रर्ता 86 से 100 प्रतिशत रही। कोटा जिले के रामगंजमंडी उपखंड में बारिश हुई। गोयंदा गांव में खेत पर चारा काटते समय महिला धापू बाई की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। अरण्डखेड़ा, कुन्दनपुर व अयाना गांव में तेज बरसात हुई।
झालरापाटन व झालावाड़ शहर में करीब पौन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। सड़कें दरिया बन गई। खंडिया तालाब फिर छलक उठा। जिले के असनावर में 21, बकानी में 14, झालरापाटन में 50, झालावाड़ में 46, खानपुर में 3, मनोहरथाना में 28, पचपहाड़ में 1, पिड़ावा में 6, सुनेल में 8, रायपुर में 28, अकलेरा में 45 एमएम बारिश दर्ज की गई। बूंदी जिले में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। तालेड़ा में 3 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारां शहर, मांगरोल, अंता, पलायथा, किशनगंज में छितराई बारिश हुई।