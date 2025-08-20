Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

कोटा

Weather Update : राजस्थान में यहां जमकर हुई बारिश, तालाब छलका, बिजली गिरने से महिला की मौत, अलर्ट जारी

हाड़ौती अंचल में दिनभर उमस गर्मी के बाद बुधवार शाम कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के बाद उमस से राहत मिली।

कोटा

kamlesh sharma

Aug 20, 2025

rain in kota
कोटा में बारिश: फोटो पत्रिका

Rajasthan Weather Update : कोटा। हाड़ौती अंचल में दिनभर उमस गर्मी के बाद बुधवार शाम कई जगहों पर झमाझम बारिश हुई। बारिश के बाद सड़कों पर पानी बह निकला। बारिश के बाद उमस से राहत मिली। मौसम विभाग के अनुसार गुरुवार को कोटा, बारां, बूंदी और झालावाड़ में बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है।

कोटा शहर में बुधवार शाम करीब पौन घंटे तक तेज बरसात हुई, जिससे सड़कों पर पानी बह निकला और कई स्थानों पर पानी भरने से लोगों को निकलने में परेशानी हुई। इससे पहले दोपहर 3 बजे बादल घिर आए। बारिश का सिलसिला शाम 4.30 बजे से अचानक शुरू हुआ। तेज हवा चली और बूंदाबांदी हुई। उसके बाद तेज बरसात का दौर शुरू हो गया। शाम 5.44 बजे तक बारिश का दौर चलता रहा। तेज बारिश से लोगों ने गर्मी और उमस से राहत की सांस ली।

मौसम विभाग के अनुसार कोटा शहर में 19.6 मिमी वर्षा दर्ज की गई। हवा की रफ्तार 8 किमी प्रति घंटे की रही। आद्रर्ता 86 से 100 प्रतिशत रही। कोटा जिले के रामगंजमंडी उपखंड में बारिश हुई। गोयंदा गांव में खेत पर चारा काटते समय महिला धापू बाई की आकाशीय बिजली गिरने से मौत हो गई। अरण्डखेड़ा, कुन्दनपुर व अयाना गांव में तेज बरसात हुई।

छलक उठा खंडिया तालाब

झालरापाटन व झालावाड़ शहर में करीब पौन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। सड़कें दरिया बन गई। खंडिया तालाब फिर छलक उठा। जिले के असनावर में 21, बकानी में 14, झालरापाटन में 50, झालावाड़ में 46, खानपुर में 3, मनोहरथाना में 28, पचपहाड़ में 1, पिड़ावा में 6, सुनेल में 8, रायपुर में 28, अकलेरा में 45 एमएम बारिश दर्ज की गई। बूंदी जिले में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। तालेड़ा में 3 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारां शहर, मांगरोल, अंता, पलायथा, किशनगंज में छितराई बारिश हुई।

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Aug 2025 07:02 pm

Hindi News / Rajasthan / Kota / Weather Update : राजस्थान में यहां जमकर हुई बारिश, तालाब छलका, बिजली गिरने से महिला की मौत, अलर्ट जारी

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.