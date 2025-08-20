Weather Update : राजस्थान में यहां जमकर हुई बारिश, तालाब छलका, बिजली गिरने से महिला की मौत, अलर्ट जारी

झालरापाटन व झालावाड़ शहर में करीब पौन घंटे तक झमाझम बारिश हुई। सड़कें दरिया बन गई। खंडिया तालाब फिर छलक उठा। जिले के असनावर में 21, बकानी में 14, झालरापाटन में 50, झालावाड़ में 46, खानपुर में 3, मनोहरथाना में 28, पचपहाड़ में 1, पिड़ावा में 6, सुनेल में 8, रायपुर में 28, अकलेरा में 45 एमएम बारिश दर्ज की गई। बूंदी जिले में सुबह से ही बादलों की आवाजाही बनी रही। तालेड़ा में 3 एमएम बारिश दर्ज की गई। बारां शहर, मांगरोल, अंता, पलायथा, किशनगंज में छितराई बारिश हुई।