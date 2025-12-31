31 दिसंबर 2025,

बुधवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

राशिफल 2026

Year Ender 2025

Bangladesh Violence

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

जयपुर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश, डंडे से आंख पर मारा, पिता ने दर्ज करवाया मामला

जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में विवेक विहार स्थित स्कूल के फिजिक्स लेक्चरार पर छात्र से मारपीट का आरोप है। कक्षा में बात करने पर शिक्षक ने डंडे से पिटाई की। डंडा आंख पर लगने से छात्र बेहोश हो गया।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Arvind Rao

Dec 31, 2025

Jaipur News

श्यामनगर थाना (फोटो- पत्रिका)

Jaipur News: राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में विवेक विहार स्थित एक स्कूल के एक शिक्षक पर छात्र से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि कक्षा में दोस्तों से बातचीत करने पर फिजिक्स के लेक्चरार ने छात्र की डंडे से पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया।

पुलिस के अनुसार, शिवपुरी कॉलोनी निवासी छात्र के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा रावत पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। 26 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे फिजिक्स के लेक्चरार जसवंत सिंह राजावत ने कक्षा के दौरान छात्र को दोस्तों से बातचीत करते देखा। इससे नाराज होकर शिक्षक ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी।

आंख पर चोट लगने से छात्र बेहोश

पिटाई के दौरान डंडा छात्र की बाईं आंख पर लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके सहपाठियों ने उसे संभाला। करीब 10:45 बजे लंच के समय मामले की जानकारी प्रिंसिपल को दी गई।

स्कूल प्रबंधन ने नहीं की मदद

आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई तत्काल मदद नहीं की गई। न तो छात्र के परिजन को सूचना दी गई और न ही उचित चिकित्सा व्यवस्था करवाई गई। बताया गया कि प्रिंसिपल ने केवल एक शिक्षक को भेजकर छात्र को पास की सरकारी डिस्पेंसरी भिजवा दिया।

करीब 11.15 बजे छात्र ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। पिता जब स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक मौजूद नहीं था। बाद में पता चला कि छात्र सरकारी डिस्पेंसरी में है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।

ये भी पढ़ें

राजस्थान: NSUI के पूर्व अध्यक्ष समेत 15 नेता भाजपा में शामिल, ‘वहां निराशा और कुंठा का माहौल’
जयपुर
Rajasthan

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

31 Dec 2025 07:32 am

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / जयपुर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश, डंडे से आंख पर मारा, पिता ने दर्ज करवाया मामला

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Jaipur: जयपुर के इस मंदिर में शिवलिंग खंडित कर चोर साथ ले गए चांदी के आभूषण, भक्तों में फैला आक्रोश

Shiv-ji
जयपुर

अगले 4 दिन 22 जिलों में बारिश का Alert, जैसलमेर में बरसे बादल; जानें आपके शहर का हाल

Weather Forecast plummeting temperatures imd heavy rains warning
जयपुर

अमायरा आत्महत्या मामले में नीरजा मोदी स्कूल पर गाज, मान्यता रद्द, जानें मौजूदा स्टूडेंट्स का क्या होगा?

Amyra-Death-Case-2
जयपुर

Rajasthan Weather: नए साल के जश्न के बीच राजस्थान में बारिश और सर्दी लेगी इम्तिहान, घने कोहरे की संभावना

Rajasthan Winter
जयपुर

राजस्थान में अब बिना छत के भी मिलेगी सोलर पैनल की सस्ती बिजली, नई व्यवस्था लागू करने के निर्देश

solar panels
जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

PM Modi

Year Ender

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.