जयपुर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश, डंडे से आंख पर मारा, पिता ने दर्ज करवाया मामला

श्यामनगर थाना (फोटो- पत्रिका)
Jaipur News: राजधानी जयपुर के श्यामनगर थाना क्षेत्र में विवेक विहार स्थित एक स्कूल के एक शिक्षक पर छात्र से मारपीट का आरोप लगा है। आरोप है कि कक्षा में दोस्तों से बातचीत करने पर फिजिक्स के लेक्चरार ने छात्र की डंडे से पिटाई कर दी, जिससे वह बेहोश हो गया।
पुलिस के अनुसार, शिवपुरी कॉलोनी निवासी छात्र के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा रावत पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। 26 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे फिजिक्स के लेक्चरार जसवंत सिंह राजावत ने कक्षा के दौरान छात्र को दोस्तों से बातचीत करते देखा। इससे नाराज होकर शिक्षक ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी।
पिटाई के दौरान डंडा छात्र की बाईं आंख पर लग गया, जिससे वह बेहोश हो गया। उसके सहपाठियों ने उसे संभाला। करीब 10:45 बजे लंच के समय मामले की जानकारी प्रिंसिपल को दी गई।
आरोप है कि स्कूल प्रबंधन की ओर से कोई तत्काल मदद नहीं की गई। न तो छात्र के परिजन को सूचना दी गई और न ही उचित चिकित्सा व्यवस्था करवाई गई। बताया गया कि प्रिंसिपल ने केवल एक शिक्षक को भेजकर छात्र को पास की सरकारी डिस्पेंसरी भिजवा दिया।
करीब 11.15 बजे छात्र ने अपने पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी। पिता जब स्कूल पहुंचे तो आरोपी शिक्षक मौजूद नहीं था। बाद में पता चला कि छात्र सरकारी डिस्पेंसरी में है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है।
