जयपुर के प्राइवेट स्कूल में शिक्षक की पिटाई से छात्र बेहोश, डंडे से आंख पर मारा, पिता ने दर्ज करवाया मामला

पुलिस के अनुसार, शिवपुरी कॉलोनी निवासी छात्र के पिता ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि उनका बेटा रावत पब्लिक सीनियर सेकेंडरी स्कूल में पढ़ता है। 26 दिसंबर की सुबह करीब 10:30 बजे फिजिक्स के लेक्चरार जसवंत सिंह राजावत ने कक्षा के दौरान छात्र को दोस्तों से बातचीत करते देखा। इससे नाराज होकर शिक्षक ने डंडे से उसकी पिटाई कर दी।