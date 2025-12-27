27 दिसंबर 2025,

शनिवार

जयपुर

रास्ता पूछकर युवक से लूट, सगे भाइयों सहित चार गिरफ्तार

जयपुर. सांगानेर सदर थाना पुलिस ने रास्ता पूछने के बहाने युवक को कार में बिठाकर मारपीट व लूट की वारदात करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में दो सगे भाई शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है।

जयपुर

image

Lalit Tiwari

Dec 27, 2025

जयपुर. सांगानेर सदर थाना पुलिस ने रास्ता पूछने के बहाने युवक को कार में बिठाकर मारपीट व लूट की वारदात करने वाले चार बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों में दो सगे भाई शामिल हैं। पुलिस ने आरोपियों के कब्जे से लूटी गई नकदी, मोबाइल फोन और वारदात में प्रयुक्त कार बरामद कर ली है। मामले में एक विधि से संघर्षरत बालक को भी निरुद्ध किया गया है।

डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धारा सिंह चौधरी (21), संदीप चौधरी (22), अरविंद चौधरी उर्फ बिट्टू (19) निवासी सीतापुरा, सांगानेर सदर तथा योगेश चौधरी उर्फ शक्ति (20) निवासी कल्याण नगर, सांगानेर शामिल हैं। संदीप और अरविंद सगे भाई हैं। पुलिस ने पीड़ित के बैंक खाते और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की।यह था मामला

थानाप्रभारी अनिल जैमनी ने बताया कि शिकारपुरा निवासी लक्ष्मण सिंह 23 दिसंबर की रात करीब 11 बजे शिकारपुरा स्थित कारखाने से काम खत्म कर घर लौट रहा था। इसी दौरान युवकों ने रास्ता पूछने के बहाने उसे रोका और जबरन कार में बिठा लिया। आरोपियों ने मारपीट कर मोबाइल छीन लिया, गले पर चाकू रखकर ऑनलाइन पैसे ट्रांसफर कराए और सिगरेट से दागा। बाद में युवक को रास्ते में छोड़कर फरार हो गए।

Published on:

27 Dec 2025 12:17 pm

रास्ता पूछकर युवक से लूट, सगे भाइयों सहित चार गिरफ्तार

