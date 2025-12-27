रास्ता पूछकर युवक से लूट, सगे भाइयों सहित चार गिरफ्तार

डीसीपी (दक्षिण) राजर्षि राज वर्मा ने बताया कि गिरफ्तार आरोपियों में धारा सिंह चौधरी (21), संदीप चौधरी (22), अरविंद चौधरी उर्फ बिट्टू (19) निवासी सीतापुरा, सांगानेर सदर तथा योगेश चौधरी उर्फ शक्ति (20) निवासी कल्याण नगर, सांगानेर शामिल हैं। संदीप और अरविंद सगे भाई हैं। पुलिस ने पीड़ित के बैंक खाते और उससे जुड़े मोबाइल नंबरों की कॉल डिटेल के आधार पर आरोपियों की पहचान कर उन्हें पकड़ा। पूछताछ में आरोपियों ने वारदात स्वीकार की।यह था मामला