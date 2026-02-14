Jaipur Tourism: होली का तोहफा, इंतजार खत्म! होली से पहले अब जयपुर में यहां पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग से बढ़ेगा रोमांच

PHOTO AI
Rajasthan Tourism: जयपुर. होली से पहले ही पर्यटकों के लिए खुशखबरी आ गई है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में अब सैर-सपाटे के साथ रोमांच का नया तड़का लगने जा रहा है। ऐतिहासिक मावठा में इसी माह से बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक झील की लहरों पर नौकायन का आनंद ले सकेंगे।
आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन निगम ने पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोटिंग संचालन करने वाली फर्म ने मावठा में नावें पहुंचाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पहली पैडल बोट यहां लाई गई, जबकि 25 फरवरी तक स्पीड और शिकारा बोट भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद पर्यटक अलग-अलग प्रकार की नावों में बैठकर झील के बीच से आमेर महल की भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकेंगे।
अब तक पर्यटक केवल महल और किले की ऐतिहासिक वास्तुकला का आनंद लेते थे, लेकिन बोटिंग सुविधा जुड़ने से उनका अनुभव और भी यादगार बनेगा। खासकर होली और पर्यटन सीजन के दौरान यहां आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।
कुल मिलाकर, होली से पहले जयपुर को मिली यह सौगात पर्यटकों के लिए रोमांच और यादगार सफर का नया अध्याय साबित होगी।
बड़ी खबरेंView All
जयपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग