Jaipur Tourism: होली का तोहफा, इंतजार खत्म! होली से पहले अब जयपुर में यहां पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग से बढ़ेगा रोमांच

आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन निगम ने पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोटिंग संचालन करने वाली फर्म ने मावठा में नावें पहुंचाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पहली पैडल बोट यहां लाई गई, जबकि 25 फरवरी तक स्पीड और शिकारा बोट भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद पर्यटक अलग-अलग प्रकार की नावों में बैठकर झील के बीच से आमेर महल की भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकेंगे।