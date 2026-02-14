14 फ़रवरी 2026,

शनिवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Rajasthan Budget 2026

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जयपुर

Jaipur Tourism: होली का तोहफा, इंतजार खत्म! होली से पहले अब जयपुर में यहां पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग से बढ़ेगा रोमांच

Travel India: होली से पहले बड़ी सौगात: जयपुर में शुरू होगी रोमांचक बोटिंग, सैलानियों को मिलेगा नया अनुभव। अब झील की लहरों पर सैर, आमेर महल का दिखेगा अनोखा नज़ारा, जयपुर पर्यटन में जुड़ा एडवेंचर।

less than 1 minute read
Google source verification

जयपुर

image

Rajesh Dixit

Feb 14, 2026

PHOTO AI

Rajasthan Tourism: जयपुर. होली से पहले ही पर्यटकों के लिए खुशखबरी आ गई है। जयपुर के विश्व प्रसिद्ध आमेर महल में अब सैर-सपाटे के साथ रोमांच का नया तड़का लगने जा रहा है। ऐतिहासिक मावठा में इसी माह से बोटिंग सुविधा शुरू होने जा रही है, जिससे यहां आने वाले पर्यटक झील की लहरों पर नौकायन का आनंद ले सकेंगे।

आइकॉनिक आमेर प्रोजेक्ट के तहत पर्यटन निगम ने पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग शुरू करने की तैयारियां तेज कर दी हैं। बोटिंग संचालन करने वाली फर्म ने मावठा में नावें पहुंचाना शुरू कर दिया है। शुक्रवार को पहली पैडल बोट यहां लाई गई, जबकि 25 फरवरी तक स्पीड और शिकारा बोट भी उपलब्ध हो जाएंगी। इसके बाद पर्यटक अलग-अलग प्रकार की नावों में बैठकर झील के बीच से आमेर महल की भव्यता और प्राकृतिक सुंदरता को करीब से देख सकेंगे।

अब तक पर्यटक केवल महल और किले की ऐतिहासिक वास्तुकला का आनंद लेते थे, लेकिन बोटिंग सुविधा जुड़ने से उनका अनुभव और भी यादगार बनेगा। खासकर होली और पर्यटन सीजन के दौरान यहां आने वालों की संख्या में बढ़ोतरी की उम्मीद है। प्रशासन का मानना है कि इससे स्थानीय पर्यटन को नई पहचान मिलेगी और रोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे।

कुल मिलाकर, होली से पहले जयपुर को मिली यह सौगात पर्यटकों के लिए रोमांच और यादगार सफर का नया अध्याय साबित होगी।

ये भी पढ़ें

10th Pass Jobs: चूक मत जाना, दसवीं-बारहवीं पास युवाओं को बड़ा मौका, 700 पदों पर सीधी भर्ती
जयपुर
image

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

14 Feb 2026 04:18 pm

Published on:

14 Feb 2026 04:04 pm

Hindi News / Rajasthan / Jaipur / Jaipur Tourism: होली का तोहफा, इंतजार खत्म! होली से पहले अब जयपुर में यहां पैडल, स्पीड और शिकारा बोटिंग से बढ़ेगा रोमांच

बड़ी खबरें

View All

जयपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

Temples to visit on Mahashivratri: भूलकर भी मिस न करें जयपुर के इन मंदिरों को जहां दर्शन मात्र से पूरी होती है हर मनोकामना

Temples to visit on Mahashivratri
लाइफस्टाइल

Child Health: रूमेटिक फीवर से 40% मरीजों में हार्ट वॉल्व डैमेज का खतरा, समय पर इलाज नहीं तो सर्जरी ही आखिरी विकल्प

जयपुर

राजस्थान कैडर के IAS अतहर आमिर खान को लेकर आई बड़ी खबर 

IAS Atahar ali khan
जयपुर

AI in Bollywood Industry: एआइ से कितना बदलेगा सिनेमा?

AI Generated Film India
ओपिनियन

Valentine Day: वैलेंटाइन डे के दिन जयपुर में आसमान छू रहे गुलाब के दाम, रिकॉर्ड स्तर पर पहुंची रेट

जयपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.