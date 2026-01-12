Rajasthan School Holiday: 12 जनवरी को भी नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें राजस्थान के इन 13 जिलों में कब तक बढ़ाया अवकाश, आदेश जारी

12th January School Holiday: राजस्थान में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे पूरे प्रदेश में बर्फीली सर्दी का असर देखा जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पहले 10 जनवरी तक स्कूल बंद थे, लेकिन अब ये छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं।