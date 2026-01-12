Rajasthan School Holiday: 12 जनवरी को भी नहीं खुलेंगे स्कूल, जानें राजस्थान के इन 13 जिलों में कब तक बढ़ाया अवकाश, आदेश जारी

फोटो: पत्रिका
12th January School Holiday: राजस्थान में ठंड और शीतलहर का प्रकोप जारी है, जिससे पूरे प्रदेश में बर्फीली सर्दी का असर देखा जा रहा है। बच्चों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए कई जिलों में स्कूलों की छुट्टियां बढ़ा दी गई हैं। पहले 10 जनवरी तक स्कूल बंद थे, लेकिन अब ये छुट्टियां और बढ़ा दी गई हैं।
राजस्थान के विभिन्न जिलों में शीतलहर के कारण 12 जनवरी से स्कूलों की छुट्टियां बढ़ाने की घोषणा की है। जिसमें जैसलमेर, जयपुर, नागौर, दौसा, सीकर, जालोर, भरतपुर, बीकानेर, हनुमानगढ़ और अन्य जिले शामिल है।
मौसम विभाग के अनुसार, अगले कुछ दिनों तक राजस्थान में शीतलहर का असर जारी रहेगा। 12 जनवरी को रेड, ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। हालांकि 14 और 15 जनवरी के बाद सर्दी में कुछ राहत मिलने की संभावना है।
जयपुर में कक्षा प्री-प्राईमरी से कक्षा 5 तक का दिनांक 12-13 जनवरी का अवकाश घोषित।
जैसलमेर में नर्सरी से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी से 14 जनवरी तक छुट्टी रहेंगी। वहीं कक्षा 9 से 12 के विद्यार्थियों के लिए 14 जनवरी तक स्कूल सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक खुलेंगे।
नागौर जिले में कक्षा प्री-प्राइमरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 और 13 जनवरी को छुट्टी घोषित।
सीकर में कक्षा 1 से 5 तक के विद्यार्थियों के लिए छुट्टी घोषित की है और कक्षा 6 से 12 तक के विद्यार्थियों के लिए स्कूल का समय परिवर्तन किया है।
जालोर में कक्षा प्री-प्राइमरी से 5वीं तक के विद्यार्थियों के लिए 12 से 14 जनवरी तक छुट्टी।
भरतपुर में कक्षा 5 तक के बच्चों के लिए 12 और 13 जनवरी को छुट्टी।
डीग में कक्षा 1 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए 12 जनवरी को छुट्टी।
हनुमानगढ़ में कक्षा नर्सरी से 8वीं तक के बच्चों के लिए 12 जनवरी को छुट्टी। 13 जनवरी को लोहड़ी की छुट्टी, फिर स्कूल 14 जनवरी को खुलेंगे।
झुंझुनूं में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों के लिए 13 जनवरी तक छुट्टी।
बाड़मेर में 12 जनवरी को कक्षा 8 तक के बच्चों के लिए छुट्टी।
अजमेर में 12वीं तक के स्कूलों का समय बदलकर सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है।
बीकानेर में स्कूलों का समय अगले आदेश तक सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक किया गया है।
