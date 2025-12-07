Dungarpur : अवैध शराब ब्रिकी पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, मोहल्ले में किया प्रदर्शन

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के सलाटवाड़ा चौक में एक महिला द्वारा अवैध शराब ब्रिकी के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा। इसमें बताया कि सलाटवाड़ा चौक में एक महिला किराए के मकान में रहती है। यह महिला धनमाता पहाड़ी के नीचे सामुदायिक भवन के पास बैठकर शराब बेचती हैं। इससे यहां शराबियों को जमावड़ा रहता है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियां होती हैं।