डूंगरपुर

Dungarpur : अवैध शराब ब्रिकी पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, मोहल्ले में किया प्रदर्शन

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के सलाटवाड़ा चौक में एक महिला के अवैध शराब ब्रिकी के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा।

डूंगरपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 07, 2025

Dungarpur Women anger erupted over illegal liquor sale protested Demonstration

डूंगरपुर. सलाटवाड़ा में अवैध शराब की बिक्री पर एकत्रित क्षेत्रवासी। फोटो पत्रिका

Dungarpur : डूंगरपुर शहर के सलाटवाड़ा चौक में एक महिला द्वारा अवैध शराब ब्रिकी के विरोध में महिलाओं ने प्रदर्शन कर कार्रवाई की मांग को लेकर पुलिस अधीक्षक को परिवाद सौंपा। इसमें बताया कि सलाटवाड़ा चौक में एक महिला किराए के मकान में रहती है। यह महिला धनमाता पहाड़ी के नीचे सामुदायिक भवन के पास बैठकर शराब बेचती हैं। इससे यहां शराबियों को जमावड़ा रहता है। इससे क्षेत्रवासियों को काफी परेशानियां होती हैं।

तीन पर मामला दर्ज

क्षेत्रवासियों के विरोध करने पर उक्त महिला गाली-गलौच व झूठे केस में फंसाने की धमकी देती है। इसको लेकर महिला ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ मामला भी दर्ज करवा दिया है।

कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा

इसके विरोध में समाजसेवी नीता सोमपुरा के नेतृत्व में महिलाओं ने शनिवार को सलाटवाड़ा चौक में प्रदर्शन किया और पुलिस अधीक्षक को कार्रवाई की मांग को लेकर ज्ञापन सौंपा। वहीं, महिलाओं ने तीन व्यक्तियों के खिलाफ किए गए झूठे रिपोर्ट की तथ्यात्मक जांच करने की मांग की है।

Published on:

07 Dec 2025 02:22 pm

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur : अवैध शराब ब्रिकी पर महिलाओं का फूटा गुस्सा, मोहल्ले में किया प्रदर्शन

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

