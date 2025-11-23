सीकर की बेटियों के लिए अच्छी खबर, जयपुर से शहर में शिफ्ट होगा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में रोजगार के लिए कौशल विकास की इच्छुक बेटियों के लिए अच्छी खबर है। सीकर के लिए राजस्थान बजट 2025 में घोषित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अब जयपुर की बजाय सीकर शहर में ही संचालित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुमति जारी कर दी है। चंदपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की करीब चार एकड़ जमीन में कॉलेज के नए भवन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में आगामी सत्र से कॉलेज में तीन डिप्लोमा कोर्स शुरू हो सकेंगे।