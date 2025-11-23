Patrika LogoSwitch to English

सीकर

सीकर की बेटियों के लिए अच्छी खबर, जयपुर से शहर में शिफ्ट होगा महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज

Sikar News: सीकर की बेटियों के लिए अच्छी खबर। जयपुर की बजाय महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज सीकर में शिफ्ट होगा। भवन निर्माण के लिए राजस्थान सरकार ने 8.25 करोड़ रुपए दिए हैं।

2 min read
Google source verification

सीकर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Nov 23, 2025

Sikar daughters Good news Mahila Polytechnic College shifted Jaipur to Sikar a new building will be constructed at a cost of Rs 8.25 crore

खुशी मनाती लड़कियां। फोटो - AI

Sikar News: राजस्थान के सीकर जिले में रोजगार के लिए कौशल विकास की इच्छुक बेटियों के लिए अच्छी खबर है। सीकर के लिए राजस्थान बजट 2025 में घोषित महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज अब जयपुर की बजाय सीकर शहर में ही संचालित होगा। इसके लिए राज्य सरकार ने अनुमति जारी कर दी है। चंदपुरा स्थित राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज की करीब चार एकड़ जमीन में कॉलेज के नए भवन की कवायद भी शुरू कर दी गई है। ऐसे में आगामी सत्र से कॉलेज में तीन डिप्लोमा कोर्स शुरू हो सकेंगे।

तीन ट्रेड में 30-30 सीटें

नए कॉलेज में शुरुआत में एप्लाइड आर्ट्स एंड क्राफ्ट प्रोग्राम के तीन डिप्लोमा कोर्स शुरू किए जाएंगे। ये कोर्स कॉस्ट्यूम डिजाइन एंड ड्रेस मेकिंग, फैशन एंड अपैरल डिजाइन व इंटीरियर डेकोरेशन के होंगे। प्रत्येक ट्रेड में 30-30 सीटें तय की गई हैं।

8.25 करोड़ की लागत से बनेगा भवन

महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज परिसर में ही खुलेगा। इसके लिए कॉलेज को परिसर में अलग जमीन आवंटन के साथ सरकार ने 8.25 करोड़ से भवन निर्माण की कवायद भी शुरू कर दी है। इसके लिए राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड (आरएसएएमबी) ने टेंडर प्रक्रिया शुरू कर दी है।

इधर, ब्यूटी कल्चर ब्रांच को भी 1 करोड़ का भवन

इधर, राज्य सरकार की बजट घोषणा के अनुरूप राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज में महिलाओं के लिए संचालित ब्यूटी कल्चर ब्रांच को भी अब नया भवन मिलेगा। भवन निर्माण के लिए तकनीकी शिक्षा निदेशालय ने राजस्थान राज्य कृषि विपणन बोर्ड को एक करोड़ रुपए की लागत से बनने वाले भवन के लिए निविदा आमंत्रित कर तकमीना पेश करने के निर्देश दिए हैं।

जयपुर में चला पहला सत्र, नहीं मिले प्रवेश

सीकर के महिला पॉलिटेक्निक कॉलेज को एआइसीटीई से इस सत्र से ही मान्यता मिल गई थी। ऐसे में भवन व शिक्षण सुविधा को देखते हुए कॉलेज को जयपुर के सांगानेर की पॉलिटेक्निक कॉलेज में ही शुरू कर दिया गया। लेकिन, यहां कॉलेज को कोई प्रवेश नहीं मिला।

ऐसे में अतिरिक्त मुख्य सचिव के निर्देश के बाद संयुक्त शासन सचिव महेंद्र कुमार शर्मा ने तकनीकी शिक्षा निदेशालय को 17 नवंबर को पत्र जारी कर कॉलेज को सीकर में संचालित करने की अनुमति जारी की है।

Jaipur : जयपुर जिले में 139 नई ग्राम पंचायतें गठित, अब चुने जाएंगे 596 नए सरपंच
जयपुर
Jaipur district 139 new Gram Panchayats now 596 new Sarpanches will be elected

Updated on:

23 Nov 2025 12:13 pm

Published on:

23 Nov 2025 12:11 pm

