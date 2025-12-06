SIR Update : राजस्थान में कई BLO ने पेश की मिसाल, जानेंगे तो कहेंगे वाह-वाह

कार्य को प्राथमिकता देकर बीएलओ ने नजीर पेश की हैं। हर कार्य टीम वर्क से करने पर उसके परिणाम बेहतर आते हैं। इस कार्य में भी बीएलओ स्तर से फॉर्म प्रिंटिंग, मतदाताओं के घर तक वितरण व कलेक्ट करने के बाद डिजिटलाइजेशन की प्रक्रिया अपनाई गई। जिसमें मदद के लिए सहायक के तौर पर अतिरिक्त टीम लगाकर कार्य किया गया। इसके साथ ही मैपिंग का कार्य भी 98 प्रतिशत पूरा कर लेने से काफी मदद रही। शेष कार्य भी तय अवधि से पूर्व पूरा करने के प्रयास किए जा रहे हैं।

अंकित कुमार सिंह, जिला कलक्टर डूंगरपुर