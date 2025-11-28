Rajasthan Health : देश में पहली बार बनेगा फार्मासिस्टों का स्वतंत्र कैडर, राजस्थान के फार्मासिस्टों को मिलेंगी ये सुविधाएं

पीसीआई ने स्पष्ट किया है कि फार्मासिस्ट स्वास्थ्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है और उनके लिए एक समान कैडर पूरे देश में सेवा गुणवत्ता बढ़ाएगा। ड्राफ्ट के लागू होने पर फॉर्मासिस्टों पदनाम बदलकर ‘फार्मेसी ऑफिसर’ हो जाएगा। प्रस्तावित ढांचे के अनुसार ड्राफ्ट नियम में फार्मेसी शिक्षा, पंजीकरण, सरकारी सेवा में भर्ती, प्रमोशन के लिए विशेष प्रावधान तय किए हैं। फार्मेसी ऑफिसर, सीनियर फार्मेसी ऑफिसर, असिस्टेंट चीफ फार्मेसी ऑफिसर आदि पदनाम तय किए गए हैं।