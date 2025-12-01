Dungarpur: 30-30 हजार रुपए की अवैध वसूली का क्या है सच? ASP और पूर्व DSP की चैट वायरल, बार-बार बदलती रही पोस्ट

इसमें लिखा है कि 'दोवड़ा थाने में मारपीट पुलिस द्वारा हुई है। इसमें दिलीप पुत्र जीवराज अहारी की मृत्यु उदयपुर हॉस्पिटल में हो जाने से धरना प्रदर्शन किया। बाद में समझौता दिनांक एक अक्टूबर 2025 को हुआ। इसमें मृतक परिवार को आर्थिक सहायता राशि 27 लाख 50 हजार रुपए देना तय हुआ। इसमें प्रथम किस्त दिनांक दो अक्टूबर 2025 को प्रशासन आला अधिकारी द्वारा 12 लाख 50 हजार रुपए नकद सुपुर्द की गई। शेष दूसरी किस्त सात अक्टूबर 2025 को दी जाएगी। समाज के निम्न गण मान्य व्यक्ति मौजूद रहे।' इसके बाद सभी के हस्ताक्षर है। इस पोस्ट को डीजीपी राजीवकुमार शर्मा को टैग किया है।