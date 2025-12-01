Patrika LogoSwitch to English

Dungarpur: 30-30 हजार रुपए की अवैध वसूली का क्या है सच? ASP और पूर्व DSP की चैट वायरल, बार-बार बदलती रही पोस्ट

Rajasthan News: वायरल पोस्ट में लिखा है कि सभी अपने-अपने थानाधिकारी से बोलकर डीजीपी विजिट का पेमेंट तीस हजार रुपए प्रति थाने से कल से ही करवाना सुनिश्चित करें।

डूंगरपुर

image

Akshita Deora

Dec 01, 2025

Social Media Post Viral

ये पोस्ट हुई वायरल (फोटो: पत्रिका)

Dungarpur ASP And Aspur's Former DSP Viral Chat: डूंगरपुर जिले के अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अशोक मीणा एवं आसपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक हनुवंतसिंह भाटी के मध्य सोशल मीडिया पर हुई कथित चैट के वायरल होने के मामले ने चर्चाओं का बाजार गर्म कर दिया है।

वायरल चैट में एएसपी की ओर से जिले में 25 अगस्त को हुए डीजीपी के दौरे को लेकर सभी थानाधिकारियों से 30-30 हजार रुपए पेमेंट भेजने की मांग की जा रही है। वायरल चैट के संबंध में एएसपी का कहना है कि डीजीपी के दौरे में हुए खर्चे को लेकर राशि मांगी गई थी।

वहीं, दूसरी तरफ डिप्टी भाटी ने रविवार दोपहर में उनका एकाउंट हैक होने की बात कही थी। लेकिन, देर शाम को सोशल मीडिया एकाउंट पर डिप्टी ने एक और पोस्ट की है और उसमें एक दिन पूर्व की गई पोस्ट गलतफहमीवश पोस्ट होने की बात की है। हालांकि, वायरल चैट एवं अन्य पोस्ट को लेकर लोग तरह-तरह के कयास लगा रहे हैं।

30 हजार आज भिजवा देना : वायरल चैट

आसपुर के पूर्व पुलिस उपाधीक्षक एवं हाल जोधपुर एसटी-एसी सेल ग्रामीण में पदस्थापित भाटी के सोशल मीडिया एकाउंट पर एएसपी के मोबाइल पर 7 सितंबर 2025 को हुई चैट का स्क्रीन शॉट वायरल हो रहा है। इसमें एएसपी का नंबर ऊपर आ रहा है।

वायरल पोस्ट में लिखा है कि सभी अपने-अपने थानाधिकारी से बोलकर डीजीपी विजिट का पेमेंट तीस हजार रुपए प्रति थाने से कल से ही करवाना सुनिश्चित करें। वायरल चैट के स्क्रीन शॉट में दूसरी चैट 9 सितंबर 2025 की है। इसमें एएसपी की तरफ से लिखा गया है कि डीजीपी का पेमेंट आज आवश्यक तौर पर मेरे ऑफिस में भिजवा देना। इन दोनों ही पोस्ट पर डिप्टी की तरफ से जी सर लिखा है।

वायरल पोस्ट में अभद्र भाषा का उपयोग

डिप्टी भाटी के सोशल मीडिया एकाउंट की एक और पोस्ट वायरल हुई है। इसमें गत दिनों दोवड़ा पुलिस थाने में एक युवक की मौत के मामले का उल्लेख करते हुए पुलिस अधिकारियों पर टिप्पणी है। इसमें लिखा है कि पुलिस अधिकारियों के लिए अभद्र भाषा का उपयोग करते हुए कुर्सी तुरंत खाली करने की बात कही है। वायरल में एक अतिरिक्त कागज संलग्न है, जिसमें प्रशासन, पुलिस एवं पीड़ित परिवार के बीच तय हुई मौताणा राशि का उल्लेख किया गया है। कागज हाथ से लिखा हुआ है।

इसमें लिखा है कि 'दोवड़ा थाने में मारपीट पुलिस द्वारा हुई है। इसमें दिलीप पुत्र जीवराज अहारी की मृत्यु उदयपुर हॉस्पिटल में हो जाने से धरना प्रदर्शन किया। बाद में समझौता दिनांक एक अक्टूबर 2025 को हुआ। इसमें मृतक परिवार को आर्थिक सहायता राशि 27 लाख 50 हजार रुपए देना तय हुआ। इसमें प्रथम किस्त दिनांक दो अक्टूबर 2025 को प्रशासन आला अधिकारी द्वारा 12 लाख 50 हजार रुपए नकद सुपुर्द की गई। शेष दूसरी किस्त सात अक्टूबर 2025 को दी जाएगी। समाज के निम्न गण मान्य व्यक्ति मौजूद रहे।' इसके बाद सभी के हस्ताक्षर है। इस पोस्ट को डीजीपी राजीवकुमार शर्मा को टैग किया है।

शाम को डिप्टी की एक ओर पोस्ट

पुलिस उपाधीक्षक हनुवंत सिंह भाटी ने सोशल मीडिया पर एक और पोस्ट की है। इसमें उन्होंने कहा कि 30 नवंबर 2025 को सांय मेेरे द्वारा एक पोस्ट डीजीपी राजस्थान पुलिस उदयपुर रेंज की प्रथम मीटिंग जिला डूंगरपुर में होने एवं थानाधिकारियों से 30-30 हजार की अवैध वसूली के संबंध में की गई थी, जो गलतफहमीवश की गई थी। मुझे ज्ञात हुआ कि उस राशि की बजटीय स्वीकृति पूर्व में ही मांगी जा चुकी थी तथा प्राप्त भी हो चुकी थी। संपूर्ण व्यय इस बजट से ही किया गया है, जो मेरी जानकारी में नहीं था।

Published on:

01 Dec 2025 09:18 am

Hindi News / Rajasthan / Dungarpur / Dungarpur: 30-30 हजार रुपए की अवैध वसूली का क्या है सच? ASP और पूर्व DSP की चैट वायरल, बार-बार बदलती रही पोस्ट

डूंगरपुर

राजस्थान न्यूज़

