Rajasthan : मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने दे दिया इशारा, निकाय चुनाव पर भी बोले

Rajasthan : राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है। अभी हमने वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी है। यह क्रम लगातार जारी रहेगा और नियुक्तियां भी जल्द होंगी। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कही। यहां से वे ढेलाणा गांव में शादी समारोह में शिरकत करने के लिए निकल गए।