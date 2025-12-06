6 दिसंबर 2025,

शनिवार

Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

शीतकालीन सत्र 2025

प्रधानमंत्री मोदी

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

जोधपुर

Rajasthan : मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने दे दिया इशारा, निकाय चुनाव पर भी बोले

Rajasthan : भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है। निकाय चुनाव पर भी कही बड़ी बात।

less than 1 minute read
Google source verification

जोधपुर

image

Sanjay Kumar Srivastava

Dec 06, 2025

Rajasthan Cabinet reshuffle expansion CM Bhajan Lal right Madan Rathod also said civic elections

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। फोटो पत्रिका

Rajasthan : राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है। अभी हमने वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी है। यह क्रम लगातार जारी रहेगा और नियुक्तियां भी जल्द होंगी। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कही। यहां से वे ढेलाणा गांव में शादी समारोह में शिरकत करने के लिए निकल गए।

आने वाले समय में यह कमी होगी पूरी

संगठन में जोधपुर शहर और जिले के कार्यकर्ताओं को पद नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि आने वाले समय में यह कमी भी पूरी हो जाएगी। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन पर बोलते हुए कहा कि हमारे यहां पर रॉ मैटेरियल पर्याप्त मात्रा में हैं। यहां स्किल, सेमी स्किल्ड लेबर्स भी उपलध है। हेविंग अवेलेबिलिटी ऑफ़ द मार्केट भी यहां पर है। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रवासी राजस्थानी यहां आए और यहां उद्योग स्थापित करें।

प्रवासी राजस्थानी के निवेश से प्रदेश को होगा फायदा

यहां हम उनको जमीन और बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जल्द बिजली बेचने और किसानों को दिन में देने के स्थिति में आने से वाले हैं। ऐसे में अगर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश में आकर निवेश करते हैं तो प्रदेश को भी फायदा होगा और उनको भी फायदा मिलेगा।

वार्डों का किया पुन: निर्धारण

निकाय चुनाव पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनियमित तरीके से वार्डों का निर्माण किया था, जहां आबादी का औसत सही नहीं था। हमने सभी वार्डो का पुन:निर्धारण किया है।

ये भी पढ़ें

Bikaner Crime : युवती संग सामूहिक दुष्कर्म और हत्या, परिजनों ने शव लेने से किया इनकार, विरोध-प्रदर्शन
बीकानेर
Bikaner Shri Dungargarh area woman was gang-raped and murdered family members refused to accept her body staged a protest

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Updated on:

06 Dec 2025 11:37 am

Published on:

06 Dec 2025 11:26 am

Hindi News / Rajasthan / Jodhpur / Rajasthan : मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने दे दिया इशारा, निकाय चुनाव पर भी बोले

बड़ी खबरें

View All

जोधपुर

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

समाज में अनूठी मिसाल: सगाई में मिली 11 लाख की दस्तूरी लौटाई, राजपूत शिक्षा कोष में दिए 42 हजार

rajpoot samaj
जोधपुर

Rajasthan: गालियां देते हुए बोला… ‘तेरा घमंड निकाल दूंगा, चुप…’, चौकी प्रभारी लाइन हाजिर

Jodhpur Viral
जोधपुर

Indian Railways: जोधपुर-साबरमती एक्सप्रेस आज रद्द, बाड़मेर-ऋषिकेश ट्रेन 3 दिन सहारनपुर तक ही चलेगी

Train news
जोधपुर

Jodhpur News: थाईलैंड घूमने गए 2 बिजनेसमैन दोस्तों की मौत, स्विमिंग पूल में डूबे, परिवार में कोहराम

Death due to drowning, drowned in swimming pool, friend drowned in swimming pool, Thailand man dies due to drowning in swimming pool, Jodhpur News, Rajasthan News
जोधपुर

Constable Recruitment : राजस्थान में कांस्टेबल भर्ती की लिखित परीक्षा में सफल अभ्यर्थियों के लिए बड़ी खबर, यहां जानें

Constable Recruitment
जोधपुर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.