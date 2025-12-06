Rajasthan : मंत्रिमंडल फेरबदल को लेकर आई बड़ी खबर, मदन राठौड़ ने दे दिया इशारा, निकाय चुनाव पर भी बोले

भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़। फोटो पत्रिका
Rajasthan : राजस्थान सरकार में मंत्रिमंडल में बदलाव या विस्तार मुख्यमंत्री का अधिकार क्षेत्र है लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों का दौर जारी है। अभी हमने वित्त आयोग के अध्यक्ष के रूप में अरुण चतुर्वेदी को जिम्मेदारी दी है। यह क्रम लगातार जारी रहेगा और नियुक्तियां भी जल्द होंगी। यह बात भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने जोधपुर एयरपोर्ट पर मीडिया से बातचीत में कही। यहां से वे ढेलाणा गांव में शादी समारोह में शिरकत करने के लिए निकल गए।
संगठन में जोधपुर शहर और जिले के कार्यकर्ताओं को पद नहीं मिलने के सवाल पर कहा कि आने वाले समय में यह कमी भी पूरी हो जाएगी। प्रवासी राजस्थानी सम्मेलन पर बोलते हुए कहा कि हमारे यहां पर रॉ मैटेरियल पर्याप्त मात्रा में हैं। यहां स्किल, सेमी स्किल्ड लेबर्स भी उपलध है। हेविंग अवेलेबिलिटी ऑफ़ द मार्केट भी यहां पर है। इसलिए हम चाहेंगे कि प्रवासी राजस्थानी यहां आए और यहां उद्योग स्थापित करें।
यहां हम उनको जमीन और बिजली देंगे। उन्होंने कहा कि हम बिजली में भी आत्मनिर्भर बन चुके हैं। जल्द बिजली बेचने और किसानों को दिन में देने के स्थिति में आने से वाले हैं। ऐसे में अगर प्रवासी राजस्थानी अपने प्रदेश में आकर निवेश करते हैं तो प्रदेश को भी फायदा होगा और उनको भी फायदा मिलेगा।
निकाय चुनाव पर बोलते हुए प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ ने कहा कि पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने अनियमित तरीके से वार्डों का निर्माण किया था, जहां आबादी का औसत सही नहीं था। हमने सभी वार्डो का पुन:निर्धारण किया है।
बड़ी खबरेंView All
जोधपुर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग