दिल्ली में CJP नेताओं ने संसद मार्ग थाने पर बड़ा प्रदर्शन, निशु आजाद संग पहुंचे सौरव दास -आशुतोष रांका

थाने के बाहर पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीजेपी नेता आशुतोष रांका ने दिल्ली पुलिस की कार्यशैली पर कड़ा ऐतराज जताया। उन्होंने कहा कि जंतर-मंतर पर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान निशू के पिता संजय जी के साथ मारपीट की गई थी। हम लगातार इंसाफ की गुहार लगा रहे हैं, लेकिन राजधानी में कानून-व्यवस्था का यह हाल है कि अपराधी सरेआम अपना जुर्म कबूल कर रहे हैं। इसके बावजूद भाजपा के दबाव में दिल्ली पुलिस कोई कार्रवाई नहीं कर रही। रांका ने स्पष्ट किया कि संगठन निशू और उनके परिवार के साथ मजबूती से खड़ा है और पुलिस प्रशासन से इस पूरे मामले में सख्त धाराओं के तहत हत्या का मुकदमा दर्ज करने की मांग करेगा।