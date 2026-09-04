लालू यादव ने BJP की तुलना ‘कंस’ से की, बोले- जेल हमारा गुरुद्वारा, हम CBI-ED-IT से नहीं डरते

Lalu Prasad Yadav:कृष्ण जन्माष्टमी के मौके पर राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के प्रमुख लालू प्रसाद यादव ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर संसद में दिए गए अपने एक पुराने भाषण का वीडियो शेयर किया। वीडियो के साथ लिखे पोस्ट में लालू यादव ने भगवान कृष्ण के जन्म, कंस और जेल का जिक्र करते हुए BJP के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने सत्ता में बैठे नेताओं की तुलना 'कंस' से की। लालू यादव ने कहा कि केंद्रीय जांच एजेंसियों और जेल का डर दिखाकर उन्हें दबाया नहीं जा सकता, क्योंकि भगवान कृष्ण की जन्मस्थली होने के नाते जेल उनके लिए एक गुरुद्वारा है।