पंजाब की 1,013 लेक्चरर भर्ती पर उठे सवाल, BJP ने NCSC से हस्तक्षेप की मांग

Tarun Chugh NCSC Letter: पंजाब में 1,013 लेक्चरर पदों की भर्ती को लेकर बीजेपी ने आम आदमी पार्टी सरकार पर आरक्षण नियमों के उल्लंघन का आरोप लगाया है। सांसद तरुण चुघ ने NCSC से भर्ती रिकॉर्ड तलब कर निष्पक्ष जांच की मांग की।

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