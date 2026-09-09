रील देखने को लेकर झगड़ा इतना बढ़ा कि उजड़ गया परिवार, बेंगलुरु में पत्नी की हत्या के बाद पति ने भी दी जान

बेंगलुरु में विवाद के बाद जान गंवाने वाले राघवेंद्र और उनकी पत्नी श्रुति राघवेंद्र। (फाइल फोटो-IANS)
Bengaluru Crime News:कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में पति-पत्नी के बीच हुआ विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों की जान चली गई। विभूतीपुरा इलाके में 38 साल के ऑटो ड्राइवर राघवेंद्र ने कथित तौर पर अपनी 30 वर्षीय पत्नी श्रुति राघवेंद्र पर हमला कर दिया। इसके बाद उसने भी अपनी जान दे दी। बेंगलुरु पुलिस की शुरुआती जांच में मोबाइल पर रील देखने को लेकर विवाद की बात सामने आई है। हालांकि, पुलिस अभी इसे घटना की पक्की वजह नहीं मान रही है।
यह घटना मंगलवार देर रात HAL थाना क्षेत्र के विभूतीपुरा इलाके में हुई। पुलिस के मुताबिक, राघवेंद्र और श्रुति के बीच मोबाइल फोन पर रील देखने को लेकर पहले भी बहस होती थी। मंगलवार रात भी इसी बात को लेकर दोनों के बीच कहासुनी हुई।
शुरुआती जांच में सामने आया है कि विवाद बढ़ने के बाद राघवेंद्र ने कथित तौर पर बीयर की बोतल से श्रुति पर हमला किया और फिर उस पर धारदार चीज से वार किया। श्रुति की मौके पर ही मौत हो गई। इसके बाद राघवेंद्र ने घर में फांसी लगाकर अपनी जान दे दी।
घटना के समय घर में पति-पत्नी के अलावा कोई और नहीं था। दोनों के दो बच्चे हैं। घटना के वक्त बच्चे दावणगेरे में अपने नाना-नानी के पास रह रहे थे। इस वजह से वे घटना के समय घर पर मौजूद नहीं थे।
राघवेंद्र और श्रुति एक-दूसरे को करीब 18 साल से जानते थे। बताया जाता है कि दोनों की मुलाकात पढ़ाई के दौरान हुई थी। धीरे-धीरे दोनों के बीच रिश्ता बना और बाद में परिवार की सहमति से दोनों ने शादी कर ली।
शादी के बाद दोनों दावणगेरे से बेंगलुरु आ गए थे। उन्होंने विभूतीपुरा में अपना घर भी खरीदा था। श्रुति एक अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स में काम करती थी, जबकि राघवेंद्र ऑटो चलाता था।
घटना की जानकारी मिलने के बाद HAL पुलिस मौके पर पहुंची और घर की जांच की। दोनों शवों को जरूरी कानूनी प्रक्रिया के लिए भेज दिया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
पुलिस अब यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि मंगलवार रात दोनों के बीच किस बात को लेकर विवाद शुरू हुआ और कुछ ही समय में मामला इतना गंभीर कैसे हो गया। घर से जुड़े हालात और दूसरी जानकारी भी जांच का हिस्सा हैं।
पुलिस का कहना है कि रील देखने को लेकर विवाद घटना की शुरुआती वजह हो सकती है, लेकिन अभी इसे अंतिम कारण नहीं माना जा सकता। जांच पूरी होने के बाद ही साफ होगा कि पति-पत्नी के बीच हुए विवाद के पीछे असल वजह क्या थी।
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