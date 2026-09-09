‘वरिष्ठ नेता ऐसी भाषा बोलेंगे तो जूनियरों को क्या सीख मिलेगी?’, SS मल्लिकार्जुन और BP हरीश विवाद पर कांग्रेस विधायक की प्रतिक्रिया

कांग्रेस विधायक ने कहा कि नेताओं को एक-दूसरे की राजनीतिक नीतियों और कामकाज पर सवाल उठाने का अधिकार है, लेकिन व्यक्तिगत हमले सार्वजनिक रूप से नहीं किए जाने चाहिए। उन्होंने कहा कि 'जो कहना है राजनीतिक रूप से कहिए। अगर व्यक्तिगत बात करनी है तो अंदर बैठकर कीजिए, सार्वजनिक रूप से ऐसा कुछ न करें जिससे पार्टी को शर्मिंदगी उठानी पड़े।'

उन्होंने सिरिगेरे स्वामी के उपदेशों का जिक्र करते हुए भी दोनों नेताओं के व्यवहार पर सवाल उठाया। शिवगंगा ने कहा कि अगर वे स्वामीजी की बातों का सम्मान करते हैं तो उन्हें इस तरह की भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए।