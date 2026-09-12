BRICS Bazaar में पहुंचीं ईरानी राष्ट्रपति की बेटी, आखिर किस चीज ने खींचा जहरा का ध्यान?

BRICS Bazaar Delhi: एक तरफ दिल्ली में BRICS के मंच पर भारत, चीन, रूस और ईरान समेत कई देशों के प्रतिनिधि साथ नजर आए, तो दूसरी तरफ इसी आयोजन में राजनीति से अलग भारतीय संस्कृति ने भी अपनी छाप छोड़ी। ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियन की बेटी जहरा पेजेश्कियन जब BRICS Bazaar पहुंचीं तो भारतीय कला, कारीगरी और रंग-बिरंगे हस्तशिल्प ने उनका ध्यान खींच लिया। उन्होंने अलग-अलग स्टॉल पर पहुंचकर कारीगरों का काम देखा और भारतीय कला की बारीकियों को करीब से समझने की कोशिश की। इस दौरान ईरान की पारंपरिक कढ़ाई और हस्तशिल्प भी आकर्षण का हिस्सा रहे। यानी BRICS Bazaar में देशों के बीच राजनीतिक और आर्थिक बातचीत के साथ-साथ संस्कृति के रंग भी खूब देखने को मिले।