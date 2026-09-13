तुकाराम मुंढे की FDA का बड़ा एक्शन, 2 दिन में दूध, मक्खन, पनीर सहित 95 टन खाद्य सामग्री जब्त

IAS Tukaram Mundhe: आगामी त्योहारी सीजन को देखते हुए महाराष्ट्र खाद्य एवं औषधि प्रशासन (FDA) ने मिलावटी, घटिया और नियमों का उल्लंघन कर बेची जा रही खाद्य सामग्री के खिलाफ बड़ी कार्रवाई की है। एफडीए ने पिछले दो दिनों में राज्य के अहिल्यानगर, पुणे, नासिक और बुलढाणा जिलों में विशेष अभियान चलाकर 95 टन से अधिक खाद्य सामग्री और 172 लीटर दूध जब्त किया है। जब्त किए गए माल की कुल कीमत करीब 4.45 करोड़ रुपये बताई गई है।