इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को 20 करोड़ का बीमा कवच, गणेशोत्सव में 20 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा

Indore News : गणेशोत्सव के दिनों में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस बार बेहद अहम कदम उठाया गया है। गणेशोत्सव के दौरान मंदिर आने वाले करीब 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए का बीमा कवच कराया गया है। बता दें कि, ये पहली बार है जब मंदिर आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बीमा कराया गया है।