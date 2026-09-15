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इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को 20 करोड़ का बीमा कवच, गणेशोत्सव में 20 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा

Khajrana Ganesh Temple : खजराना गणेश मंदिर में गणेशोत्सव के दौरान आने वाले संभावित 20 लाख श्रद्धालुओं की भीड़ की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए मंदिर प्रबंधन द्वारा 20 करोड़ का बीमा कराया गया है।
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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Sep 15, 2026

Khajrana Ganesh Temple

खजराना गणेश मंदिर में भक्तों की भीड़ (फोटो सोर्स: Patrika)

Indore News : गणेशोत्सव के दिनों में मध्य प्रदेश के इंदौर शहर में स्थित प्रसिद्ध खजराना गणेश मंदिर में उमड़ने वाली भारी भीड़ की सुरक्षा को मद्देनजर रखते हुए इस बार बेहद अहम कदम उठाया गया है। गणेशोत्सव के दौरान मंदिर आने वाले करीब 20 लाख श्रद्धालुओं की संभावित भीड़ को देखते हुए मंदिर के लिए 20 करोड़ रुपए का बीमा कवच कराया गया है। बता दें कि, ये पहली बार है जब मंदिर आने वाले भक्तों की सुरक्षा के लिए इतना बड़ा बीमा कराया गया है।

मंदिर प्रबंध समिति ने ओरिएंटल इंश्योरेंस कंपनी लिमिटेड से पब्लिक लायबिलिटी पॉलिसी कराई है। इसके तहत गणेशोत्सव के दौरान मंदिर परिसर में किसी दुर्घटना या अप्रिय घटना से होने वाले नुकसान के लिए निर्धारित शर्तों के अनुसार बीमा सुरक्षा उपलब्ध रहेगी। इसी दुर्घटना या अप्रिय घटना के समय मंदिर परिसर में मौजूद श्रद्धालु बीमा के हकदार होंगे और उन्हें इसका लाभ मिलेगा।

इस बार 10 गुना बढ़ाई गई बीमा राशि

खास बात ये है कि, पिछले कई साल से मंदिर में 2 करोड़ रुपए का बीमा कराया जा रहा था, जिसे इस बार 10 गुना बढ़ाकर इस बार बीमा राशि 20 करोड़ कर दी गई है। बता दें कि, खजराना मंदिर में श्रद्धालुओं की संख्या में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। गणेश उत्सव होने के कारण इस बार भक्तों की संख्या पिछले वर्ष मुकाबले और ज्यादा होने की उम्मीद है। इसी वजह से सुरक्षा के मद्देनजर मंदिर प्रबंधन की ओर से ये अहम फैसला लिया गया है।

20 करोड़ की पॉलिसी में क्या-क्या शामिल रहेगा?

-कुल बीमा कवर: 20 करोड़ रुपए
-पिछले साल का बीमा कवर: 2 करोड़ रुपए
-इस बार कितनी बढ़ोतरी हुई: 10 गुना

पॉलिसी: पब्लिक लायबिलिटी

-कवरेज: मंदिर परिसर में दुर्घटना से होने वाली जनहानि और अन्य क्षति
-पार्किंग: निर्धारित शर्तों के तहत वाहनों को नुकसान भी कवर
-भुगतान: पॉलिसी की पात्रता, सीमा और शर्तों के अनुसार
-संभावित श्रद्धालु: गणेशोत्सव के दौरान करीब 20 लाख

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Updated on:

15 Sept 2026 08:57 pm

Published on:

15 Sept 2026 08:57 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर के खजराना गणेश मंदिर को 20 करोड़ का बीमा कवच, गणेशोत्सव में 20 लाख श्रद्धालुओं की सुरक्षा

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