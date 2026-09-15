इंदौर में नितिन नवीन के लिए जुटेंगे 50 हजार लोग, राहुल गांधी के कार्यक्रम में 1 लाख युवाओं के आने का दावा

खास बात ये है कि, दोनों ही राजनीतिक दलों द्वारा अपने अपने कार्यक्रमों को लेकर भीड़ जुटाने के अपने अपने दावे किए जा रहे हैं। एक तरफ देश और प्रदेश के सत्ताधारी दल बीजेपी कार्यक्रम के लिए 50 हजार युवाओं के शामिल होने का दावा कर रही है तो वहीं, दूसरी तरफ कांग्रेस का दावा है कि, कार्यक्रम से जुड़ने के लि अबतक डेढ़ लाख से अदिक युवा ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर चुके हैं, जबकि कार्यक्रम के लिए बनाए जा रहे डोम में एक लाख से अधिक युवाओं के बैठने की व्यवस्था की गई है। देखना दलचस्प होगा कि, दोनों ही दलों के अपने-अपने दावों के बीच आगामी दिनों में होने वाले कार्यक्रमों में युवाओं का समर्थन किसे ज्यादा मिलेगा।