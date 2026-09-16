इंदौर में जर्जर मकान तोड़ते वक्त दीवार गिरी, 4 महिलाओं की मौत

जानकारी के मुताबिक सांवेर के टशन चौराहे पर स्थित एक मकान जर्जर हालत में था, इस मकान का छज्जा करीब एक महीने पहले गिर चुका था। जिसके बाद स्थानीय लोगों से सूचना मिलने पर नगर परिषद ने मकान मालिक को मकान खाली कराने का नोटिस दिया गया था। बुधवार को इसी जर्जर मकान को तोड़ने का काम किया जा रहा था। इसी दौरान पास ही स्थित दूसरे मकान की दीवार भरभराकर गिर गई। स्थानीय लोगों ने बताया कि जिस मकान की दीवार गिरी है वो भी जर्जर हालत मे है। लोगों के मुताबिक दीवार गिरने के कारण 9 लोग दब गए।