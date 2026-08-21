Bhopal News: पत्नी भी नहीं समझ पाई पति की हालत, नहाने के बाद बिस्तर पर लेटे SI तो फिर नहीं उठे

राकेश मिश्रा को अचेत हालत में तुरंत परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। शुरुआती जांच में परिजनों से पता चला है कि सब इंस्पेक्टर राकेश मिश्रा करीब 10 साल से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। सब इंस्पेक्टर की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पुलिस विभाग में भी शोक का माहौल है।