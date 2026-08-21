21 अगस्त 2026,

शुक्रवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

भोपाल

Bhopal News: पत्नी भी नहीं समझ पाई पति की हालत, नहाने के बाद बिस्तर पर लेटे SI तो फिर नहीं उठे

Sub Inspector Death: सब इंस्पेक्टर की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत, नहाने के बाद बिस्तर पर लेटे थे फिर अचेत मिले तो परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, थम चुकी थीं सांसें।
2 min read
Google source verification

भोपाल

image

Shailendra Sharma

Aug 21, 2026

bhopal si suspicious death

sub inspector rakesh mishra suspicious death at home, सब इंस्पेक्टर राकेश मिश्रा की जीवित अवस्था की तस्वीर (Source- Patrika)

Bhopal Sub Inspector Death: मध्यप्रदेश की राजधानी भोपाल में शुक्रवार की सुबह एक सब इंस्पेक्टर (Sub Inspector) की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। सब इंस्पेक्टर अपने घर में बेड पर अचेत हो गए थे, जिसके बाद परिजन उन्हें अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। बताया जा रहा है कि सब इंस्पेक्टर करीब 10 साल से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू कर दी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के सही कारणों का पता चलने की बात कही जा रही है।

सुबह 8 बजे नहाकर आकर बेड पर लेटे

भोपाल के बजरिया थाने में पदस्थ 58 वर्षीय सब इंस्पेक्टर राकेश मिश्रा की शुक्रवार को संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। परिजनों ने बताया कि राकेश मिश्रा सुबह सो कर उठे और फिर 8 बजे नहाने के बाद बिस्तर पर आकर लेट हो गए थे। पत्नी कमरे में पहुंची तो देखा कि राकेश बिस्तर पर लेटे हुए थे इसलिए चाय बिस्तर के पास रखकर लौट आई। कुछ देर बाद पत्नी फिर से कमरे में पहुंची तो चाय ज्यों की त्यों रखी हुई थी और राकेश बिस्तर पर अचेत पड़े हुए थे।

अस्पताल पहुंचने से पहले मौत

राकेश मिश्रा को अचेत हालत में तुरंत परिजन अस्पताल लेकर पहुंचे, लेकिन तब तक देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। सब इंस्पेक्टर की मौत की सूचना मिलते ही पुलिस भी अस्पताल पहुंची और मर्ग कायम कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजकर मामले की जांच शुरू की। पुलिस का कहना है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के कारणों का सही पता चल पाएगा। शुरुआती जांच में परिजनों से पता चला है कि सब इंस्पेक्टर राकेश मिश्रा करीब 10 साल से हृदय संबंधी बीमारी से पीड़ित थे और उनका इलाज चल रहा था। सब इंस्पेक्टर की मौत से परिवार का रो-रोकर बुरा हाल है और पुलिस विभाग में भी शोक का माहौल है।

Chhindwara News: ‘प्यार, मोहब्बत करते हैं सर मैडम, पढ़ाई नहीं करवाते’… Gen-Alpha ने खोली लव स्टोरी की पोल

ये भी पढ़ें
chhindwara teacher madam

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

21 Aug 2026 04:06 pm

Published on:

21 Aug 2026 04:05 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / Bhopal News: पत्नी भी नहीं समझ पाई पति की हालत, नहाने के बाद बिस्तर पर लेटे SI तो फिर नहीं उठे

बड़ी खबरें

View All

भोपाल

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rehan Case Bhopal: 1.2 करोड़ का लालच, अल्टो कार खोलेगी बड़े रहस्य, पुलिस सर्च अभियान तेज

rehan Case Bhopal: इस तरह पुलिस ने चलाया अभियान (प्रतीकात्मक तस्वीर), नीचे (आरोपी) (फोटो सोर्स: AI और पत्रिका)
भोपाल

साधारण टीचर की बेटी थीं DSP नेहा पचीसिया लेकिन करोड़ों के लालच ने बिगाड़ा, जानिए FIR के बाद क्या है विकल्प

DSP नेहा पचीसिया के समक्ष FIR के बाद क्या है विकल्प
भोपाल

Bhopal news: बिना पर्यावरण मंजूरी के बने 17 आवासीय प्रोजेक्ट, 2 लाख से ज्यादा रहवासियों पर संकट

Residential Project: आवासीय प्रोजेक्ट, संकट में 2 लाख लोग (Photo Source - AI)
भोपाल

MP के 16 जिलों में घर में कैद रहने का खतरा बढ़ा, 4 से 8 इंच तक भारी बारिश का अलर्ट

heavy rain alert for 16 districts of mp
भोपाल

एमपी में 75 रुपए किलो तक पहुंच सकती है शक्कर, सटोरियों और बड़े कारोबारियों ने बढ़ाई मुश्किलें

sugar prices in mp could reach 75 rs per kg
भोपाल
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.