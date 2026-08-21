एमपी में 75 रुपए किलो तक पहुंच सकती है शक्कर, सटोरियों और बड़े कारोबारियों ने बढ़ाई मुश्किलें

sugar prices : एमपी में शक्कर के दाम मानो आसमान पर पहुंच गए हैं। एक महीने के अंदर ही प्रति किलो 20 रुपए से ज्यादा की बढ़ोतरी हो चुकी है। 47-48 रुपए प्रति किलो मिल रही शक्कर के दाम बढ़कर अचानक 68 से 70 रुपए किलो पहुंच चुके हैं। बाजार विशेषज्ञों और छोटे व्यापारियों ने आशंका जताई है कि सितंबर में त्योहारी सीजन शुरू होते ही शक्कर 75 रुपए प्रति किलो तक पहुंच सकती है। इसके लिए बाजार में मांग की तुलना में कम आपूर्ति के साथ ही सटोरियों और बड़े कारोबारियों को जिम्मेदार बताया जा रहा है। शक्कर के भाव तेजी से बढ़ने पर सरकार भी चिंतित हो उठी है। केंद्र ने कुछ कदम भी उठाए हैं।