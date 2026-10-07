दिल्ली में हंगामे के बीच अचानक कैंसिल हुआ ज्ञानेश कुमार का छत्तीसगढ़ दौरा, एमपी कांग्रेस ने कसा तंज

मिश्रा ने आगे सवाल करते हुए कहा कि, आखिर किससे डर गए, आपको तो महत्वपूर्ण / विशेष सुरक्षा भी प्राप्त है, राजकीय अतिथि का दर्जा भी मिला हुआ है, छत्तीसगढ़ में गृहमंत्री अमित शाह के शब्दों में नक्सलवाद भी खत्म हो चुका है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और केंद्रीय गृहमंत्री का आपको व आपका उन्हें परस्पर 'आशीर्वाद' प्राप्त है, फिर भी डर किस बात का है और किससे है!!' उन्होंने पोस्ट में एक बार फिर तंज कसते हुए कहा कि, 'बुज़ुर्ग कहते हैं कर्म अच्छे करने चाहिए, कर्मों का फल भुगतना ही पड़ता है, आज नहीं तो कल।'