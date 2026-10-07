नौरादेही बना चीतों का तीसरा ठिकाना, सीएम मोहन यादव ने वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व में छोड़े चीते

भारत में जन्मी मादा चीता खुद मां बन रही हैं। अप्रैल 2026 में भारत में जन्मी मादा केजेपी-12 ने कुनो में चार शावकों को जन्म दिया था। सितंबर 2026 में उसने फिर 4 शावकों को जन्म दिया। इसके बाद 5 अक्टूबर को भारत में जन्मी 32 महीने की मादा चीता केजेपी-21 ने पांच स्वस्थ शावकों को जन्म दिया। ये भारत में जन्मी किसी मादा चीता की तीसरी ऐसी उपलब्धि है। इसके साथ भारत में चीतों की कुल संख्या 60 हो गई, जिसमें 41 भारत में जन्में चीते हैं। यही प्रोजेक्ट के लिए सबसे अहम संकेतों में से एक है।