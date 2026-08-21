Rehan Case Bhopal: 1.2 करोड़ का लालच, अल्टो कार खोलेगी बड़े रहस्य, पुलिस सर्च अभियान तेज

सीन रिक्रिएट करने के साथ अंग की तलाश गोताखोरों के जरिए की। तालाब से पॉलीथिन (पन्नी) बरामद की गई है। जिसे देखकर अपचारी किशोरों ने पुलिस को बताया, इसी में अंग को भरकर उन्होंने तालब में फेंका था। हालाकि दिनभर की मशक्कत के बाद भी किशोर का अंग बरामद नहीं किया जा सका। आशंका जताई जा रही है कि या तो वह सड़ गया होगा या फिर मछलियां खा गईं होंगी। मामले में पुलिस ने मुख्य साजिशकर्ता जोहेब खान (20) और आमिर कुरैशी (18) से पूछताछ को लेकर पुलिस को दो दिन की रिमांड और बढ़ाई गई है। अब शनिवार तक दोनों आरोपियों से पूछताछ होगी।