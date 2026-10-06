‘मंदसौर खेती का सिरमौर’, सीएम मोहन यादव बोले- तकनीक और नवाचार से बढ़ेगी किसानों की आय

मुख्यमंत्री के अनुसार, खेती में आधुनिक तकनीक और नवाचार का इस्तेमाल बढ़ाकर उत्पादन और किसानों की आमदनी में बढ़ोतरी हो सकती है। सरकार इसी दिशा में लगातार काम कर रही है। कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के साथ खाद्य प्रसंस्करण और मूल्य संवर्धन को भी बढ़ावा दिया जा रहा है, ताकि किसानों को सिर्फ कच्चे उत्पाद बेचने के बजाय उससे जुड़े अन्य स्तरों पर भी आर्थिक लाभ मिले। सीएम ने ये भी कहा कि, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने के लिए पशुपालन और डेयरी क्षेत्र को भी बढ़ावा दिया जा रहा है। कृषि के साथ पशुपालन और डेयरी को आय का अलग साधन बनाने पर फोकस है। इससे ग्रामीण परिवारों की आर्थिक स्थिति मजबूत होगी।