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ECI के फैसलों पर विपक्ष का विरोध तेज, विवेक तन्खा बोले- लोकतंत्र बचाने सड़क पर देश

Save Democracy : विवेक तन्खा ने कहा कि, मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के फैसलों के खिलाफ विपक्ष लामबंद है। विपक्ष के सांसद सड़क पर उतर आए हैं।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 06, 2026

Save Democracy

दिल्ली में संसद भवन के बाहर विपक्षी सांसद (फोटो सोर्स: Indian National Congress﻿ Facebook)

MP News : मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दानवर नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा समेत सूबे के कई कांग्रेस नेता इस समय देश की राजधानी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल मार्च कर रहे हैं। इसपर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब देश का विपक्ष सड़क पर है।

विवेक तन्खा ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए कहा कि, 'ECI / Gyanesh ji के निर्णयों के विरुद्ध विपक्ष लामबंद! 'Save democracy' प्रदर्शन विपक्ष के MPs का। देश सड़क पर उतर आया है। ये प्रजातंत्र को बचाने की लड़ाई है।'

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Updated on:

06 Oct 2026 03:59 pm

Published on:

06 Oct 2026 03:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / ECI के फैसलों पर विपक्ष का विरोध तेज, विवेक तन्खा बोले- लोकतंत्र बचाने सड़क पर देश

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