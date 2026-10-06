ECI के फैसलों पर विपक्ष का विरोध तेज, विवेक तन्खा बोले- लोकतंत्र बचाने सड़क पर देश

MP News : मध्य प्रदेश कांग्रेस के कद्दानवर नेता और राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा समेत सूबे के कई कांग्रेस नेता इस समय देश की राजधानी दिल्ली में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के साथ मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के इस्तीफे की मांग को लेकर संसद से इलेक्शन कमीशन के दफ्तर तक पैदल मार्च कर रहे हैं। इसपर राज्यसभा सांसद विवेक तन्खा ने कहा कि, मुख्य चुनाव आयुक्त के खिलाफ अब देश का विपक्ष सड़क पर है।