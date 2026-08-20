प्राइवेट ऑफिस में 7000 रुपए घूस लेते महिला पटवारी गिरफ्तार, राजगढ़ में लोकायुक्त की कार्रवाई

लोकायुक्त के अनुसार ग्राम श्यामपुरा निवासी राम प्रसाद दांगी ने 13 अगस्त को भूमि नामांतरण के संबंध में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम खेजड़िया के हल्का नंबर-78 में स्थित खसरा नंबर 407/1 की भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन किया था। आवेदन की प्रगति जानने के लिए संबंधित पटवारी से संपर्क करने पर नामांतरण की कार्रवाई के बदले सात हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। शिकायत के सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में ट्रैप दल गठित किया गया और कार्रवाई की योजना बनाई।