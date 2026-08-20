20 अगस्त 2026,

गुरुवार

Patrika Logo

ताजा खबरें

राज्य

Youth Protest

US Israel-Iran War

Monsoon

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

ऑटोमोबाइल

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

होम

इनस्टॉल ऐप

ई-पेपर

video_icon

शॉर्ट्स

profile_icon

प्रोफाइल

राजगढ़

प्राइवेट ऑफिस में 7000 रुपए घूस लेते महिला पटवारी गिरफ्तार, राजगढ़ में लोकायुक्त की कार्रवाई

Lokayukta Action: मध्य प्रदेश के राजगढ़ में नामांतरण के बदले 7 हजार रुपए रिश्वत मांगना महिला पटवारी को भारी पड़ गया। लोकायुक्त टीम ने सह-आरोपी के जरिए रकम लेते हुए दोनों को रंगेहाथ पकड़ लिया।
2 min read
Google source verification

राजगढ़

image

Akash Dewani

Aug 20, 2026

woman patwari caught taking bribe lokayukta action

Bhopal Lokayukta Action: महिला पटवारी सेह आरोपी के माध्यम से रिश्वत लेते गिरफ्तार (फोटो सोर्स- Patrika)

(राजगढ़ से राजेश विश्वकर्मा की रिपोर्ट)

Woman Patwari caught taking bribe: मध्य प्रदेश में रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों पर कार्रवाई का सिलसिला लगातार जारी है। लगभग हर दूसरे दिन कहीं न कहीं लोकायुक्त टीम रिश्वतखोर अधिकारी-कर्मचारियों को रिश्वत (Bribe) लेते हुए रंगेहाथों पकड़ रही है लेकिन इसके बावजूद रिश्वतखोर बाज आते नजर नहीं आ रहे हैं। ताजा मामला राजगढ़ जिले से सामने आया है। यहां भ्रष्टाचार के खिलाफ भोपाल लोकायुक्त की टीम ने गुरूवार को एक बड़ी कार्रवाई (Bhopal Lokayukta Action) को अंजाम दिया।

भूमि नामांतरण की कार्रवाई के बदले सात हजार रुपए रिश्वत मांगने की शिकायत पर लोकायुक्त पुलिस, भोपाल संभाग ने गुरुवार को जीरापुर में ट्रैप कार्रवाई की। लोकायुक्त टीम ने पटवारी सीमा दांगी को सह-आरोपी के माध्यम से रिश्वत राशि लेते हुए रंगे हाथों पकड़ा।

नामांतरण के बदले महिला पटवारी ने मांगी रिश्वत

लोकायुक्त के अनुसार ग्राम श्यामपुरा निवासी राम प्रसाद दांगी ने 13 अगस्त को भूमि नामांतरण के संबंध में शिकायत की थी। शिकायतकर्ता ने बताया कि ग्राम खेजड़िया के हल्का नंबर-78 में स्थित खसरा नंबर 407/1 की भूमि के नामांतरण के लिए आवेदन किया था। आवेदन की प्रगति जानने के लिए संबंधित पटवारी से संपर्क करने पर नामांतरण की कार्रवाई के बदले सात हजार रुपए रिश्वत मांगने का आरोप लगाया गया। शिकायत के सत्यापन में रिश्वत की मांग की पुष्टि होने के बाद पुलिस अधीक्षक सुनील कुमार पाटीदार के निर्देशन में ट्रैप दल गठित किया गया और कार्रवाई की योजना बनाई।

निजी कार्यालय में धराईं पटवारी

लोकायुक्त टीम के अनुसार गुरुवार को सिरपोई कॉलोनी स्थित पटवारी के निजी कार्यालय में कार्रवाई की गई। लोकायुक्त के अनुसार पटवारी सीमा दांगी ने सह-आरोपी जमना प्रसाद उर्फ बबलू वर्मा के माध्यम से सात हजार रुपए की रिश्वत ली, तभी टीम ने दोनों को पकड़ लिया। लोकायुक्त पुलिस ने दोनों के खिलाफ मामला दर्ज कर आगे की वैधानिक कार्रवाई शुरू कर दी है। कार्रवाई उप पुलिस अधीक्षक वीरेंद्र सिंह के नेतृत्व में निरीक्षक रजनी तिवारी, जी.एस. मर्सकोले, प्रधान आरक्षक मुकेश पटेल एवं आरक्षक मनमोहन साहू, रवि शर्मा, प्रसेनजीत, हेमेन्द्र पाल, हिम्मत सिंह एवं रक्षा परमार द्वारा की गई।

जारी रहेगा अभियान

लोकायुक्त की भोपाल इकाई ने स्पष्ट किया है कि भ्रष्टाचार के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। साथ ही नागरिकों से अपील की गई है कि अगर कोई अधिकारी या कर्मचारी रिश्वत की मांग करता है तो इसकी सूचना तुरंत लोकायुक्त कार्यालय को दें।

Satna News: 50 किमी दूर से आई लोकायुक्त टीम, सहकारी बैंक सीईओ को 96,000 रुपये रिश्वत लेते पकड़ा

ये भी पढ़ें
satna lokayukta action

खबर शेयर करें:

शहर की खबरें:

इंदौर न्यूज़

भोपाल न्यूज़

ग्वालियर न्यूज़

जबलपुर न्यूज़

रतलाम न्यूज़

Updated on:

20 Aug 2026 03:28 pm

Published on:

20 Aug 2026 03:21 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Rajgarh / प्राइवेट ऑफिस में 7000 रुपए घूस लेते महिला पटवारी गिरफ्तार, राजगढ़ में लोकायुक्त की कार्रवाई

बड़ी खबरें

View All

राजगढ़

मध्य प्रदेश न्यूज़

ट्रेंडिंग

Rajgarh News: ASI ने चलाईं धांय-धांय गोलियां, एक की मौत, दो गंभीर

rajgarh asi firing
राजगढ़

Rajgarh News: सबको रुला गई 5 साल की लाडली राधिका…. 3 घंटे बाद मिली तो मासूम को देखकर बिलख उठा पूरा गांव

rajgarh 5 year old girl dies in well accident
राजगढ़

Rajgarh News : 1857 से 33 साल पहले यहां जाग चुकी थी आज़ादी की अलख, गोवा मुक्ति में भी छलकाया रक्त

Rajgarh News
राजगढ़

Rajgarh News : तिरंगे के रंग में नहाया मोहनपुरा डैम, पानी पर देशभक्ति का अद्भुत नजारा देखा आपने?

Rajgarh News
राजगढ़

Rajgarh Agriculture: तिरंगे के तीन रंगों में रंगी राजगढ़ की खेती, संतरा-लहसुन-धनिया ने देशभर में बनाई पहचान

rajgarh Agriculture Independence Day Special
राजगढ़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Rashifal

T20 World Cup 2026

PM Narendra Modi

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

Editorial Standards

Corrections Policy

Fact Check Policy

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.