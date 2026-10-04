राजगढ़ में जनसमस्याओं को लेकर कांग्रेस का ओपिनियन पोल, बॉक्स में डलवाए जनता के मत

कांग्रेस कार्यकर्ताओं का कहना है कि मतदान के जरिए शहर के लोगों की राय सीधे सामने लाने का प्रयास किया जा रहा है। चौराहों पर लगाए गए इन बॉक्स में आम नागरिक भी अपनी राय दर्ज कर रहे हैं और नगर की समस्याओं को लेकर अपनी नाराजगी जाहिर कर रहे हैं। प्रदर्शन में शहर कांग्रेस अध्यक्ष नयन विजयवर्गीय, अशोक वर्मा, विजय पाल भाटी, एतेहश्याम सिद्दीकी, पार्षद मोहित तंवर, जगमोहन वर्मा, लोकेश दुबे, राहुल संजोदिया, कुशाग्र पंचोली, प्रवीण नामदेव, राज मेवाड़े और देवेंद्र विजयवर्गीय सहित कार्यकर्ता मौजूद रहे। बता दें कि कांग्रेस की ओर से इस ओपिनियन पोल की तैयारी कुछ दिन पहले से की जा रही थी। शहर में प्रचार-प्रसार कर लोगों को कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा पहले ही ओपनियन पोल के बारे में जानकारी भी दी गई थी। जिससे कि ज्यादा से ज्यादा लोग इस ओपनियन पोल के जरिए अपनी राय व्यक्त कर सकें। रविवार को तय कार्यक्रम के अनुसार कांग्रेस ने ओपनियन पोल का आयोजन किया।