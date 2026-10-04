ब्यावरा रेलवे स्टेशन पर RPF-GRP के पास लॉकअप तक नहीं, कुर्सी से बांधकर रखे जाते हैं आरोपी

जीआरपी थाने के हालात तो और भी बदतर हैं। अमृत भारत योजना के तहत नई इमारत बनने के बाद जीआरपी को पुरानी इमारत के तलघर में भेज दिया गया है। दो संकरे और अंधेरे कमरों में चल रहा यह थाना किसी कालकोठरी जैसा नजर आता है। स्थिति यह है कि किसी आम यात्री को मदद के लिए इसे ढूंढना भी मुश्किल काम है। यहां भी लॉकअप न होने से आरोपियों को कुर्सी से बांधने की ही लाचारी है। स्टेशन निर्माण के दौरान जीआरपी को अन्यत्र स्थानांतरित करने के निर्देश दिए गए थे, लेकिन प्रस्तावित जगह और भी जर्जर निकली। बीते तीन सालों में कई बार नए थाने के लिए जमीन चिह्नित करने की बातें तो हुईं, लेकिन धरातल पर काम आज तक शुरू नहीं हो सका।