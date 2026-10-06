राजगढ़ में 7 दिन से लापता लड़की का जंगल में मिला शव, प्रेमी की सड़क हादसे में मौत, कॉल डिटेल ने खोल दिया राज

जानकारी के अनुसार राजगढ़ कोतवाली थाने में 30 सितंबर को 17 साल की नाबालिग के अपहरण का मामला दर्ज हुआ था। परिजन ने पुलिस को संदेही युवक के बारे में बताया। इसके बाद पता चला कि, उसी दिन मलावर थाना क्षेत्र के पगारी बंग्ला के पास उसका एक्सीडेंट हो गया। ट्रक से उसकी बाइक टकरा गई थी, जिससे उसकी मौके पर ही जान चली गई। युवक नरसिंहगढ़ के जामोन्या गणेश का रहने वाला था। बताया जाता है कि, अनुराग उर्फ अंकित निवासी जामोन्या गणेश और उक्त नाबालिग का प्रेम प्रसंग चल रहा था। पहले वो करेड़ी आकर उसे भगा ले गया, फिर कुछ कहासुनी हुई तो मलावर के जंगल में उसे मार दिया। फिलहाल, पुलिस मामले की विस्तृत जांच में जुटी है।