“पीएम नरेंद्र मोदी के आजू-बाजू खड़े रहते हैं चीन और रूस के राष्ट्रपति”, बोले सीएम मोहन यादव

CM Mohan Yadav : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने भारत के बदलते दौर को तस्वीर से बयां किया है। उन्होंने कहा है कि चीन और रूस के राष्ट्रपति, पीएम नरेंद्र मोदी के ​आसपास खड़े रहते हैं। यह दृश्य देखकर आनंद होता है। यही बदलते दौर का भारत है, यही बदलते समय की तस्वीर है। भोपाल के मॉडल स्कूल में एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए सीएम मोहन यादव ने देश की चुनाव प्रक्रिया पर भी गर्व जताया। उन्होंने कहा: पिछले दस-पंद्रह दिनों के समाचार पत्रों और टीवी पर दिखाए गए दृश्यों को याद करें। जब अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की चुनाव प्रणाली की सराहना करते हैं और कहते हैं कि ऐसी व्यवस्था अमेरिका में भी लागू की जा सकती है, तो स्वाभाविक रूप से गर्व होता है। यह हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती और हमारी डिजिटल व्यवस्था की सफलता है।