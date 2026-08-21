MP के 16 जिलों में घर में कैद रहने का खतरा बढ़ा, 4 से 8 इंच तक भारी बारिश का अलर्ट

rain alert : मध्यप्रदेश में मानसून पूरी तरह सक्रिय है। विशेष रूप से पूर्वी हिस्से के डिंडौरी, रीवा, पन्ना, सतना आदि जिलों में स्ट्रॉन्ग सिस्टम बनने से भारी बारिश हो रही है। यहां कई जगहों पर बाढ़ की स्थिति बन चुकी है। नर्मदा खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। जलस्तर बढ़ने से धुआंधार में जलप्रपात दिखना बंद हो चुका है। मैहर में स्कूलों का अवकाश घोषित किया गया है जब​कि डिंडौरी में भी आंगनवाड़ियां को आज बंद रखा गया है। इस बीच प्रदेश के 16 जिलों में घरों में ही कैद रहने का खतरा बढ़ गया है। यहां मौसम विभाग ने भारी बारिश का अलर्ट जारी किया है।