पहले सीधी के सांसद को लताड़ा, अब मंत्री से बोलीं लीला साहू- एक बार गांव की समस्या तो देखो

गांव की महिला लीला साहू का पिछले साल जुलाई में भी वीडियो वायरल हुआ था, जब लीला ने बीजेपी सांसद से कहा था कि वे एक साल से अपने गांव की सड़क बनवाने के लिए संघर्ष कर रही हैं। लीला ने बताया था कि वे गर्भवती हैं, एंबुलेंस के आने लायक रास्ते की मांग की थी। इस पर बीजेपी सांसद राजेश मिश्रा ने अपने बयान में कहा था कि आप डिलीवरी की डेट बताओ, हम उठवा लेंगे। इस पर लीला ने वीडियो जारी कर सांसद से कहा था कि हमें हेलीकाप्टर की जरूरत नहीं हैं, क्योंकि हम ही इस गांव में अकेले गर्भवती महिला नहीं हैं। लीला ने कहा था कि यहां मेरे जैसी 6 महिलाएं हैं, जो गर्भवती हैं। लीला ने बच्चों को स्कूल और मरीजों को अस्पताल जाने के लिए भी सड़क की मांग की थी। इस पर सीधी के सांसद राजेश मिश्रा का यह बयान भी चर्चाओं में था कि सांसद सड़क नहीं बनाते, सड़क तो इंजीनियर और ठेकेदार बनाते हैं।