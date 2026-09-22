मुरैना में बेटी के जन्म की खुशी मनाने आया एयरफोर्स जवान, दोस्त से कहा- 10 मिनट में पहुंच रहा हूं, फिर आई बुरी खबर

जानकारी के अनुसार, बिलगांव रामचंद्र का पुरा के पास नेशनल हाइवे-552 पर स्पीड ब्रेकर के नजदीक अज्ञात वाहन ने अभय की बाइक में टक्कर मारी। गंभीर घायल अभय को पुलिस जौरा अस्पताल लेकर पहुंची, जहां प्राथमिक इलाज के बाद उन्हें जिला अस्पताल रेफर किया गया। इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई। पुलिस टक्कर मारने वाले वाहन की तलाश कर रही है। परिजनों के अनुसार अभय की पत्नी ने करीब पांच दिन पहले बेटी को जन्म दिया था। बेटी के जन्म की खुशियों के बीच अभय छुट्टी लेकर घर आए थे। उनकी छुट्टी 26 सितंबर को समाप्त होने वाली थी। इसके बाद उन्हें एयरफोर्स की ड्यूटी पर लौटना था।