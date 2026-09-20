कोतवाल डैम का निरीक्षण करने पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, पाइपलाइन में जाकर देखी गुणवत्ता

पाइप में जाकर गुणवत्ता देखते मंत्री सिंधिया (फोटो सोर्स: Patrika)
Morena News : केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया रविवार को चंबल पेयजल परियोजना का निरीक्षण करने मध्य प्रदेश के मुरैना जिले के अंतर्गत आने वाले कोतवाल गांव पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कोतवाल इनटेक वेल, वाटर प्लांट और चंबल से पानी लाने के लिए बिछाई जा रही विशाल पाइपलाइन की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। खास बात ये रही पानी सप्लाई के लिए लगाई जा रही पाइप लाइन की गुणवत्ता जांचने के लिए मंत्री सिंधिया खुद विशाल पाइप के अंदर चले गए। उनके द्वारा निरीक्षण करते समय की एक तस्वीर भी सामने आई है।
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