राजस्थान से लौट रहे युवकों को बच्चा चोर समझकर पीटा, राजगढ़ के गांव में मचा हंगामा

भोजपुर थाना प्रभारी अजय यादव के अनुसार, टवेरा में सवार छह लोगों में से दो युवक राजस्थान के भालता थाना क्षेत्र में हैं, जबकि चार भोजपुर पुलिस के पास हैं। भालता में मौजूद दो युवकों में एक मूल रूप से राजस्थान के सीकर जिले का निवासी है। उसके परिजन भालता थाने पहुंच चुके हैं। पुलिस ने सीकर जिले में भी उसकी जानकारी की पुष्टि की है। दूसरा युवक विदिशा जिले का निवासी बताया गया है। पुलिस के अनुसार, दोनों पक्षों के बीच लेन-देन से जुड़ा विवाद होने की बात सामने आ रही है। वहीं, भोजपुर पुलिस के पास मौजूद चारों युवकों को भालता पुलिस के सुपुर्द किया जाएगा। फिलहाल विस्तृत जांच की जा रही है।