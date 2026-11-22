बाबूलाल रजक ने मध्यप्रदेश के सीएम मोहन यादव, डीजीपी मध्यप्रदेश, एसपी नरसिंहपुर और मानव अधिकार आयोग के नाम आवेदन देकर उसके नाम दर्ज कथित फर्जी एफआईआर को निरस्त करने की मांग की है। बाबूलाल ने गाडरवारा थाने में लगे सीसीटीवी कैमरों की 17 नवंबर की रात की रिकॉर्डिंग भी सुरक्षित रखने की मांग की है। ताकि यह जांच हो सके कि एफआईआर में जिस शिकायतकर्ता के थाने पहुंचने का दावा किया गया, क्या वह वास्तव में थाने पहुंचा भी था या नहीं? वहीं इस खुलासे के बाद एफआईआर में आरोपी बनाए गए कांग्रेस नेता सुरेंद्र पटेल उर्फ मझले भैया ने भी पुलिस के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। उन्होंने एसपी से थाना प्रभारी पर कार्रवाई की मांग की है और कार्रवाई नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है।