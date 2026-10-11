नरसिंहपुर में सीएम मोहन यादव ने किया सांदीपनि स्कूल का लोकार्पण, कई विकास कार्यों की भी सौगात

कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 213.41 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक पर खातों में ट्रांसफर की।