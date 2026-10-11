नरसिंहपुर में सीएम मोहन यादव ने किया सांदीपनि स्कूल का लोकार्पण, कई विकास कार्यों की भी सौगात

सीएम मोहन यादव (फोटो सोर्स: Mohan Yadav Facebook)
Narsinghpur News :मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव रविवार को सूबे के नरसिंहपुर दौरे पर हैं। यहां आयोजित कार्यक्रम के दौरान उन्होंने क्षेत्र में सांदीपनि विद्यालय का लोकार्पण किया, साथ ही सिंगल क्लिक के माध्यम से सामाजिक सुरक्षा पेंशन की राशि का अंतरण भी किया है।
कार्यक्रम के दौरान सबसे पहले मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रदेश के 35.56 लाख से अधिक हितग्राहियों को 213.41 करोड़ से अधिक की राशि सिंगल क्लिक पर खातों में ट्रांसफर की।
आपको बता दें कि, कार्यक्रम की शुरुआत मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने शासकीय सांदीपनि स्कूल बस सेवा का शुभारंभ करते हुए की। उन्होंने हरी झंडी दिखाकर छात्रों के लिए चलाई जाने वाली स्कूल बस को रवाना किया।
कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने स्वामित्व योजना के अंतर्गत पात्र ग्रामीणों को संपत्ति के अधिकार अभिलेख भी वितरित किए। साथ ही, विभिन्न योजनाओं से लाभान्वित हितग्राहियों को हितलाभ सौंपे।
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