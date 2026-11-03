नरसिंहपुर में मध्यान्ह भोजन के बाद दो दर्जन बच्चों की तबीयत बिगड़ी, शिक्षक लेकर पहुंचे अस्पताल

कलेक्टर रजनी सिंह ने बताया कि स्कूल में करीब 38 बच्चों ने मध्यान्ह भोजन किया था। इनमें से 10 से 12 बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत सामने आई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, रात में गूंथे गए आटे का उपयोग सुबह मध्यान्ह भोजन तैयार करने में किया गया था। इसी आटे से बनाई गई पूरियों में खटास आ रही थी। बच्चों ने ये पूरियां खाईं, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने की शिकायत सामने आई है। मामले में कलेक्टर द्वारा एकता स्व-सहायता समूह के खिलाफ कार्रवाई करते हुए हटा दिया है।