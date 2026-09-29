‘सनातन, युवा और चुनाव आयोग…’, नरसिंहपुर में शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद का सरकार पर निशाना

Narsinghpur News : सरकारी कार्यप्रणालियों को लेकर अकसर सवाल खड़े करते हुए विवादों तक में पड़ने वाले ज्योतिष्पीठाधीश्वर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने एक बार फिर सरकार के समक्ष बड़े सवाल खड़े किए हैं। इस बार मध्य प्रदेश के नरसिंहपुर में उन्होंने सनातन धर्म और केंद्र सरकार को लेकर बड़ा बयान दिया है। अपने गुरु स्थान झोतेश्वर धाम प्रवास के दौरान उन्होंने सनातन, युवाओं और चुनाव आयोग के मुद्दे पर सरकार को घेरा है।