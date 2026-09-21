नरसिंहपुर में पकड़ाई रिश्वतखोर जोड़ी, लोकायुक्त ने सहकारिता अधिकारी व प्रभारी प्रबंधक को पकड़ा

लोकायुक्त टीम ने शिकायत की जांच की और शिकायत सही पाए जाने पर सोमवार को आवेदक अशोक पटेल को रिश्वत के 8 हजार रुपये देने के लिए आरोपी राजेन्द्र सिंह के पास भेजा। आरोपी राजेंद्र सिंह ने रिश्वत के पैसे देने के लिए अशोक पटेल ने नरसिंहपुर में डीआर कार्यालय में बुलाया। यहां पर जैसे ही राजेन्द्र सिंह ने रिश्वत की रकम ली तो सादे कपड़ों में मौजूद लोकायुक्त की टीम ने उसे रंगेहाथों पकड़ लिया। लोकायुक्त ने इस मामले में प्रभारी प्रबंधक अमित श्रीवास्तव को भी सह आरोपी बनाया है। आरोपियों के विरुद्ध भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 (संशो.) 2018 की धारा-7, 13 (1) B, 13 (2) एवं 61( 2) बीएन एस के अंतर्गत कार्यवाही की जा गई है। ट्रेप दल में टीएलओ निरीक्षक राहुल गजभिए, निरीक्षक जितेंद्र यादव एवम् लोकायुक्त जबलपुर का दल शामिल रहा।