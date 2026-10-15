भोपाल में जनजातीय विद्यार्थियों से दुर्व्यवहार का मामला गरमाया, राष्ट्रपति तक पहुंचेगी बात

वहीं, वीडियो वायरल होने के बाद थाना प्रभारी रतन सिंह परिहार को बुधवार को निलंबित कर दिया गया। साथ ही, इस पूरे मामले की जांच के आदेश भी दिए गए। कार्रवाई के संबंध में जानकारी देते हुए राज्य मंत्री नरेंद्र शिवाजी पटेल ने कहा कि, मामला संज्ञान में आने के बाद थाना प्रभारी के विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई हुई है। मुख्यमंत्री ने आदिवासी समाज के साथ घटित इस शर्मनाक घटना को गंभीरता से लेते हुए टीआई के खिलाफ कार्रवाई करते हुए मामले की जांच के आदेश भी दिए है। यानी जांच में अन्य जो भी पुलिसकर्मी दोषी पाए गए तो उनके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। हालांकि, गोंड समाज महासभा कि मांग है कि, सिर्फ निलंबन नहीं, जांच के आधार पर एफआईआर भी होनी चाहिए।