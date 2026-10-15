ड्यूटी के साथ निभाई इंसानियत, कटनी में गर्भवती महिला की मदद के लिए आगे आए पुलिस जवान

मामले को लेकर चौराहे पर तैनात यातायात पुलिस के जवानों ने बताया कि, गर्भवती महिला अपने परिजन के साथ कार से जिला अस्पताल की ओर जा रही थी। इसी दौरान चौराहे के बीच अचानक उनकी कार बंद हो गई। वाहन के बीच सड़क पर रुक जाने से महिला और उसके परिजन परेशान हो गए। हमने दूर से उन्हें देखा तो कार में सवार सभी लोग काफी असमंज में दिखाई दिए। हमे समझ आ गया कि, उनकी गाड़ी बंद हो गई है, जिसके कारण वो परेशान हो रहे हैं। चौराहे पर वाहनों की आवाजाही के बीच कार को आगे ले जाना भी संभव नहीं था। ऐसी स्थिति में समय पर अस्पताल पहुंचना भी उनके लिए चुनौती बन गया।