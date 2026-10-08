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इंदौर में बड़ा एक्शन, 34 हजार लीटर अति ज्वलनशील सॉल्वेंट पकड़ाया

Flammable Solvent : सांवेर रोड पर 34,767 लीटर अति ज्वलनशील सॉल्वेंट जब्त किया गया है। अधिकृत भंडारण स्थल से अलग परिसर में मिला भारी स्टॉक, बिना लाइसेंस भंडारण-विक्रय और उपयोग का आरोप।
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इंदौर

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 08, 2026

Flammable Solvent

कार्रवाई करता प्रशासनिक अमला (फोटो सोर्स: Patrika)

इंदौर। सांवेर रोड पर जनसुरक्षा के लिए गंभीर खतरा पैदा कर रहे अतिज्वलनशील सॉल्वेंट के अवैध भंडारण का मामला सामने आया है। कलेक्टर शिवम वर्मा के निर्देशन में जिला प्रशासन की टीम ने दो फर्मों से संबंधित परिसर में कार्रवाई करते हुए 34,767 लीटर अतिज्वलनशील सॉल्वेंट जब्त किया है। जांच के दौरान यह स्टॉक अधिकृत भंडारण स्थल से अलग स्थान पर रखा मिला। प्रशासन के अनुसार, संबंधित फर्मों के पास इतनी बड़ी मात्रा में ज्वलनशील पदार्थ के भंडारण, विक्रय और उपयोग के लिए आवश्यक वैध लाइसेंस एवं अनुमति नहीं पाई गई।

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Updated on:

08 Oct 2026 06:59 pm

Published on:

08 Oct 2026 06:59 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Indore / इंदौर में बड़ा एक्शन, 34 हजार लीटर अति ज्वलनशील सॉल्वेंट पकड़ाया

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