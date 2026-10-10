‘SIR को गलत ठहराना कांग्रेस का दोहरा चरित्र’, सीएम मोहन यादव का राहुल गांधी पर हमला

इससे पहले मीडिया को दिए बयान में मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कॉकरोच जनता पार्टी द्वारा दिल्ली में किए जा रहे प्रदर्शन और राहुल गांधी द्वारा किए गए उसके समर्थन को लेकर कहा कि, जब जनता किसी को बहुमत देती है तो विपक्ष में रहने वाली पार्टी को भी अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। सीएम मोहन यादव ने आरोप लगाया कि, राहुल गांधी और उनके सहयोगी दल के साथी देश भर अराजकता फैला रहे हैं। उन्होंने कहा कि, राहुल गांधी केरल में अपने सहयोगी दल डीएमके का साथ छोड़ कर तमिलनाडु में थलपति विजय के साथ आ गए।