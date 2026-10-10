एमपी बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन, सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

पूर्व विधायक राधारमण भार्गव की जीवित अवस्था की तस्वीर(फोटो सोर्स: @DrMohanYadav51)
MP News :मध्य प्रदेश के विदिशा जिले की सिरोंज विधानसभा सीट से पूर्व विधायक और भाजपा के वरिष्ठ नेता राधारमण भार्गव का निधन हो गया है। उनके निधन पर प्रदेश में शोक की लहर है। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव समेत भाजपा के कई नेताओं ने उनके निधन पर दुख व्यक्त किया है।
वरिष्ठ नेता राधारमण भार्गव के निधन पर मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए शोक व्यक्त किया है। उन्होंने कहा कि, 'लोकतंत्र सेनानी, पूर्व विधायक एवं वरिष्ठ अधिवक्ता राधारमण जी भार्गव के निधन का समाचार अत्यंत दुखद है।
आपातकाल के कठिन दौर में जेल की यातनाएं सहकर लोकतंत्र की रक्षा के लिए संघर्ष करने वाले श्रद्धेय भार्गव जी का जीवन लोकतांत्रिक मूल्यों, जनसेवा और राष्ट्र के प्रति समर्पण की प्रेरणादायी मिसाल है। उनका योगदान सदैव स्मरणीय रहेगा। ईश्वर से प्रार्थना है कि, दिवंगत को अपने श्रीचरणों में स्थान दें एवं शोकाकुल परिजनों व शुभचिंतकों को इस अपार दुःख को सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!'
भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राधारमण भार्गव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि, 'लोकतंत्र सेनानी एवं पूर्व विधायक राधारमण भार्गव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष एवं जनसेवा के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। शोकमय परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवदेनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि, दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परिवार को दुःख की इस घड़ी में संबल दें। ॐ शांति!'
सिरोंज से पूर्व विधायक और कांग्रेस नेता शशांक भार्गव ने अपने चाचा राधारमन भार्गव के निधन की जानकारी देते हुए फेसबुक पर पोस्ट किया कि, 'शोक संदेश। सिरोंज के पूर्व विधायक राधा रमन जी भार्गव, राहुल भार्गव, राकेश भार्गव के पूज्य पिताजी, श्याम बिहारी भार्गव, श्रीकृष्ण लाल भार्गव के बड़े भाई और मेरे चाचा जी का आकस्मिक स्वर्गवास हो गया है। अंतिम यात्रा शाम 04 बजे निज निवास रामद्वारा विदिशा से मुक्तिधाम के लिए प्रस्थान करेगी। ॐ शांति।'
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