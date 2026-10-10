एमपी बीजेपी के पूर्व विधायक का निधन, सीएम मोहन यादव ने जताया दुख

भाजपा प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल ने राधारमण भार्गव के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर लिखा कि, 'लोकतंत्र सेनानी एवं पूर्व विधायक राधारमण भार्गव जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद है। आपातकाल के दौरान लोकतंत्र की रक्षा के लिए उनका संघर्ष एवं जनसेवा के प्रति समर्पण सदैव स्मरणीय रहेगा। शोकमय परिजनों के प्रति मेरी गहरी संवदेनाएं हैं। ईश्वर से प्रार्थना है कि, दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान प्रदान करें तथा परिवार को दुःख की इस घड़ी में संबल दें। ॐ शांति!'