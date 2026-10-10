कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का निधन, इन्हीं के कार्यकाल में एमपी में बनी थी कमलनाथ सरकार

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करत् हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है! कांग्रेस की परंपरा, संस्कार और विचार को विस्तार देने के लिए आपके अनुकरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा! बाबा महाकाल से प्रार्थना है उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें! मित्रों और परिवारजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति भी प्रदान करें! ओम शांति..।