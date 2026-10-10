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कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का निधन, इन्हीं के कार्यकाल में एमपी में बनी थी कमलनाथ सरकार

Deepak Babaria Pass Away : कांग्रेस के दिग्गज नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपर बाबरिया का निधन हो गया है। एमपी कांग्रेस के कई नेताओं ने इसपर दुख व्यक्त किया है।
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भोपाल

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Mohammad Faiz Mubarak

Oct 10, 2026

Deepak Babaria Pass Away

दीपक बाबरिया के जीवित अवस्था की तस्वीर (फोटो सोर्स: @jitupatwari)

MP News :मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया का निधन हो गया है, जिसके चलते मध्य प्रदेश कांग्रेस में भी शोक की लहर है। प्रदेश कांग्रेस के कई नेता उने निधन पर दुख व्यक्त कर रहे हैं।

जीतू पटवारी ने जताया दुख

कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी ने उनके निधन पर शोक व्यक्त करत् हुए अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'कांग्रेस के वरिष्ठ नेता एवं मध्य प्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है! कांग्रेस की परंपरा, संस्कार और विचार को विस्तार देने के लिए आपके अनुकरणीय योगदान को कभी भुलाया नहीं जा सकेगा! बाबा महाकाल से प्रार्थना है उन्हें अपने श्रीचरणों में स्थान दें! मित्रों और परिवारजनों को यह असीम दुख सहने की शक्ति भी प्रदान करें! ओम शांति..।

उमंग सिंधार ने जताया दुख

मध्य प्रदेश विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने अपने सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि, 'कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं मध्यप्रदेश कांग्रेस के पूर्व प्रभारी दीपक बाबरिया जी के निधन का समाचार अत्यंत दुःखद एवं पीड़ादायक है। ईश्वर दिवंगत आत्मा को अपने श्रीचरणों में स्थान दें तथा शोकाकुल परिजनों एवं उनके शुभचिंतकों को यह असीम दुःख सहन करने की शक्ति प्रदान करें। ॐ शांति!

कमलनाथ ने व्यक्त किया दुख

मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और दिग्गज नेता कमलनाथ ने दीपक बाबरिया के निधन पर दुख व्यक्त करते हुए लिखा कि, 'कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के पूर्व प्रभारी रहे दीपक बावरिया जी के निधन का दुखद समाचार प्राप्त हुआ। ईश्वर उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे और परिजनों को यह दुख सहने की शक्ति प्रदान करे। कांग्रेस पार्टी और समाज के लिए किए गए उनके कार्य हमेशा याद किए जाएंगे। ओम शांति।'

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Updated on:

10 Oct 2026 01:43 pm

Published on:

10 Oct 2026 01:31 pm

Hindi News / Madhya Pradesh / Bhopal / कांग्रेस नेता दीपक बाबरिया का निधन, इन्हीं के कार्यकाल में एमपी में बनी थी कमलनाथ सरकार

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