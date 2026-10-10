MP: बस्ते लेकर स्कूल जा रही थीं चार छात्राएं, रास्ते में थम गईं दो की सांसें

जबलपुर रोड पर अभाना गांव में सुबह 9.30 बजे हुई। दमोह में चार छात्राएं साइकिल से जा रही थीं। सभी छात्राएं ग्राम इमलिया की रहने वाली थीं। अभाना में कोचिंग के बाद प्राइवेट स्कूल में पढ़ने के लिए जाती थी। जब छात्राएं जा रही थीं, तभी नाजिश कंपनी की बस दमोह से होती हुई जबलपुर के लिए रवाना हो रही थी। तभी साइकिल से स्कूल जा रही चारों छात्राओं को टक्कर मार दी। स घटना में दो छात्राओं की घटनास्थल पर ही मौत हो गई। जबकि दो छात्राओं का इलाज अस्पताल में चल रहा है। घटना की सूचना मिलते ही कलेक्टर प्रताप नारायण और पूर्व मंत्री जयंत मलैया अस्पताल पहुंचे और घायलों का हालचाल जाना और उनके उपचार की व्यवस्था कराई।